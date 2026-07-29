Фото: Объединенная дирекция заповедника «Саяно-Шушенский» и нацпарка «Шушенский бор»

В Саяно-Шушенском заповеднике на юге Красноярского края в объектив установленной в дебрях тайги фотоловушки попало медвежье семейство. Камера запечатлела трогательный момент из жизни косолапых. За медведицей по бурелому неотступно следовали два крошечных сеголетка. Эти малыши, появившиеся на свет совсем недавно, только начинают делать свои первые неуверенные шаги и знакомиться с огромным миром заповедной тайги. Мать учит их выживать в дикой природе. Предлагаемся вам полюбоваться умилительными кадрами.

Таежный информационный центр

Действие развернулось вокруг старого, много повидавшего сухостоя. Этот обгрызенный зверями и потрескавшийся столб в зверином мире играет роль настоящего центра связи. Сюда приходят обитатели леса, чтобы почесать бока, оставить пахучий след или ознакомиться с «новостями» сородичей.

Для диких животных это место является важнейшей маркерной точкой, позволяющей заявлять о правах на территорию и получать информацию о соседях. Взрослая медведица, оказавшись на поляне, сразу же направилась именно к этому столбу, чтобы тщательно обнюхать его и считать оставленные на коре послания.

Материнский инстинкт и первые уроки

Медвежата не отходили от нее ни на шаг. Они то и дело подбегали к матери, тыкались носами в ее живот и жалобно скулили, выпрашивая молоко. Однако, как пояснили специалисты отдела науки, для медведицы сейчас наступил самый ответственный период в жизни. Медвежата родились в берлоге еще в январе-феврале 2026 года, и к лету они уже достаточно окрепли, чтобы покинуть убежище.

Стоит отметить, что молоко медведицы обладает уникальной питательностью и высокой жирностью. Именно этот ценный продукт позволяет крошечным полукилограммовым комочкам, появившимся на свет в берлоге, стремительно набирать вес и наливаться силой. Хотя уже в трехмесячном возрасте у малышей прорезаются молочные зубы и они начинают пробовать растительную пищу и насекомых, процесс сосания матери они продолжают активно до шести месяцев и даже дольше. Молоко по-прежнему остается основой их рациона, обеспечивая быстрый рост.

Сейчас главная задача медведицы заключается не просто в кормлении потомства, а в передаче ему жизненно важных навыков. Она учит потомство ориентироваться на местности, находить пропитание и, что особенно важно, пользоваться таежными маркерами. Умение считывать информацию с таких столбов является для зверей ключевым условием выживания в дикой природе.

Примета детства

При внимательном рассмотрении кадров можно заметить характерную деталь: на шее у медвежат отчетливо виден белый «ошейник». Этот светлый отличительный знак является верным признаком их юного возраста. Со временем он бесследно исчезнет, и лишь в крайне редких случаях может остаться у взрослого зверя на всю жизнь.

Сейчас же перед нами время беззаботного детства, тепло маминого бока и первые робкие шаги в большой мир. Пройдет всего пара лет, и эти забавные непоседы превратятся в грозных хозяев саянской тайги, но пока они остаются лишь любопытными малышами, познающими азы выживания в тайге под присмотром своей матери.

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