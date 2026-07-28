Лето с интернетом: где в Красноярске сделать красивые фото и сразу выложить их в соцсети?

Так считают многие активные пользователи соцсетей. И летом как никогда хочется делиться самыми яркими моментами с отдыха со всеми вокруг. Вот только всегда ли это возможно? Здесь крайне важно, чтобы мобильный интернет не подвел. «Комсомолка» изучила отчет компании DMTEL, которая весной этого года провела независимое исследование качества связи в регионе. Наилучший итоговый результат по качеству мобильного интернета и голосовых сервисов, а также по площади радиопокрытия у оператора Т2. Однако мы не поверили сухим цифрам отчета и сами отправились проверять, так ли хорошо работает T2 в самых популярных у красноярцев местах.

Я, Людмила Демшина, корреспондент издания «Комсомольская правда» которая обожает собак, взяла с собой своих двух верных спутников во всех прогулках - хаски Джина и оленегонку Ичи, вооружилась смартфоном с симкой T2 и проложила маршрут от Свято-Успенского мужского монастыря до набережной Совмена.

Свято-Успенский мужской монастырь

Здесь в любую погоду всегда есть отдыхающие. Потрясающий ландшафт этого места буквально на каждом квадратном сантиметре так и просит сделать красивое фото. Кто мы такие, чтобы себе в этом отказывать?

Кадр на камушках, счастливый мокрый Джин в Енисее, Ичи в плетеном сердечке… Лишь бы памяти хватило в телефоне! Впрочем… Почему бы сразу не залить все в мой собачий паблик? Так и сделаю. А заодно проверю, как работает связь.

Включаем «Яндекс Интернетометр». Результат: входящая скорость 235.61 Мбит/с, а исходящая 49,23 Мбит/с. Отлично! Подписчики, смотрите и завидуйте! Вдоволь набегавшись за утками и наплескавшись в реке, двигаемся дальше. Пора заехать в центр, выпить кофе в дог-френдли заведении. Их, кстати, на проспекте Мира немало. Заодно отдохнем.

«Стакан» - любовь миллениалов

Я не очень люблю сидеть с собаками в четырех стенах, поэтому предпочитаю уютные скверы и парки. Чтобы летом и пушистики могли почилить в тени деревьев и я восстановить силы после активной прогулки, отправляюсь на культовое место у всех миллениалов Красноярска - «Стакан». Сколько связано с ним воспоминаний! Мы собирались здесь с друзьями, пели песни под гитару, когда тут еще не было облагороженной локации. Теперь же - удобные лавочки, деревья. А вечерами - яркая подсветка, которая задает романтическое настроение. Влюбленные пары гуляют, туристы фотографируются у памятника Пушкину и Гончаровой. Обязательно где-нибудь неподалеку слышится выступление уличных музыкантов. Это очень вайбовое место города, куда хочется прийти и остаться тут подольше.

Только решаю достать телефон, чтобы проверить скорость интернета, - звонок! Это мама традиционно набирает меня по видео в середине дня. Оно и к лучшему. Затестим, как удастся поболтать.

Несколько минут с ответами на базовые вопросы про то, чем я занимаюсь и что я кушала. Надо отметить, что связь ни разу не «зависла». После разговора включаю интернетометр. Результат: входящая скорость 61,79 Мбит/с, а исходящая 41,75 Мбит/с. Да я и не сомневалась, честно говоря.

Набережная Совмена

Продолжая свой маршрут, мы решаем заглянуть в еще одно очень крутое место - на набережную Совмена. Мной она особенно любима в вечернее время, когда люди начинают расходиться. Но и днем здесь потрясающе. Особенно нравятся удобные шезлонги у воды. Ляжешь в такой, и чувствуешь себя как в рекламе со слоганом «И пусть весь мир подождет». Ну а я пока жду моих собак, которые отправились снова купаться, немного поработаю и проштудирую сайт «Комсомольской правды» с ноутбука, раздав на него Wi-Fi. Страница загрузилась тут же. Входящая скорость 120,34 Мбит/с, а исходящая 61,15 Мбит/с. T2 не подвел! Установлю-ка я себе новое фото на аватарку.

Итак, итоги нашего теста в Красноярске: интернет от Т2 подтвердил свою надежность. Я гуляла по центру и спальным районам, делилась фотографиями и «кружочками» в соцсетях, болтала по видеосвязи без задержек, раздавала интернет на ноутбук и работала, оплачивала покупки в кафе через приложение - и все это с отличной скоростью. Мои замеры лишь подтвердили данные независимого исследования DMTel: в апреле 2026 года по всему Красноярскому краю Т2 показал лучшие результаты по качеству связи и покрытию. Теперь летние прогулки, деловые встречи и даже кафе на набережной - все под силу, когда надежный интернет всегда в кармане.

Автор текста и фото - Людмила Демшина

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