Фото: Госавтоинспекция Красноярского края

Утром 27 июля в Лесосибирске на перекрестке улиц Мира и Южный проезд произошла авария с участием пассажирского автобуса и легковушки. По предварительной версии Госавтоинспекции Красноярского края, 57-летний водитель ПАЗа проехал на «красный».

В этот момент на перекресток выехала «Хонда» — иномарка завершала маневр при разрешающем сигнале светофора. В итоге транспортные средства столкнулись.

Фото: Госавтоинспекция Красноярского края

В момент ДТП в автобусе находились 38 пассажиров, двое из них обратились за медицинской помощью.

Сейчас на месте случившегося работают полицейские. Они выяснят все обстоятельства аварии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Угнал у родителей машину и насмерть сбил двух человек: в Красноярском крае задержали 17-летнего подростка