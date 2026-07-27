Пропавшую в Красноярске 20-летнюю девушку обнаружили мертвой. Скриншот: «Поиск пропавших детей», фото: краевой СК

Пропавшую в Красноярске 20-летнюю Екатерину Килину нашли мертвой. Теперь уже официально. Информацию утром 27 июля подтвердил СК по Красноярскому краю и Хакасии. Напомним, что судьба девушки оставалась неизвестной полгода - Катя пропала ночью 14 января 2026 года. Она вышла из дома на улице Елены Стасовой, взяв с собой сумку, и направилась в сторону стадиона «Ветлужанка». Это стало известно благодаря камерам наружного видеонаблюдения. До конца июля о судьбе Екатерины ничего не знали.

Тело девушки обнаружили в лесу на улице Елены Стасовой – в том же районе, где ее в последний раз зафиксировали камеры. Екатерину опознали по одежде, рядом лежали паспорт и телефон.

Генетическая экспертиза установила принадлежность останков пропавшей девушке. Будут известны и результаты судебно-медицинской экспертизы, которая установит точную причину смерти Екатерины.

Приезжая из Чайковского (Пермский край) Екатерина Килина снимала в Красноярске квартиру вместе со знакомой. Девушка училась и параллельно подрабатывала в сетевом бизнесе - занималась продажей БАДов, косметики и различных приборов для здоровья и красоты. По информации источника «КП-Красноярск», перед пропажей Катя сдала товар, который должна была распродать - приехала в офис и положила его в кабинку. Также ранее нам удалось пообщаться с бывшей коллегой девушки, которая рассказала, что компания чуть не вогнала ее в долги.

Ночью 14 января 2026 года Килина вышла из дома и направилась в сторону леса. Искать ее начали только 17 января. Получилось так, что в ночь, когда она пропала, ее соседки дома не было. Вернувшись и не застав Катю, она решила, что та уехала к семье в Чайковский. О том, что случилась беда, стало известно, когда на девушку вышла мама Екатерины.

На поиски девушки не раз выезжали спасатели, полицейские и волонтеры. Только спустя полгода ее тело было найдено.

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