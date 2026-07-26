Как ты нашла свою смерть, девочка? На окраине Красноярска нашли тело пропавшей полгода назад 20-летней студентки

Фото: «Поиск пропавших детей – Красноярск»

Полгода «КП» следила за поисками 20-летней Екатерины Килиной. 14 января этого года девушка вышла из квартиры на улице Елены Стасовой, которую снимала вместе с подругой. Дело было за полночь. Камеры наблюдения зафиксировали ее первый раз в подъезде, второй раз на автозаправке. Судя по всему, она направилась в сторону кластера «Радуга». И пропала. Никаких следов, никаких зацепок.

Искать Екатерину начали спустя несколько дней – просто раньше соседка не знала, что та пропала, думала, что уехала домой. Тревогу забила мать девушки. Были подключены спасатели, полиция, волонтеры. Проверили лесной массив, там березовая роща, где гуляет много народа. Периодические поисковые работы возобновлялись, но безрезультатно.

И вот собственный источник «КП» сообщил: найдено тело, по всем внешним приметам это может быть та самая студента. Причем нашли ее в том месте, которое уже обследовали зимой – в овраге. Но тогда там было много снега, могли упустить из виду.

Тело забрали на экспертизу. Из-за жаркой погоды с ним произошли сильные изменения. Теперь только экспертиза точно установит личность. И еще нужно понять причины гибели. Это очень важно. Был ли это несчастный случай, вдруг девушка заблудилась и замерзла. Или там есть криминал? Ведь неспроста же она вышла из дома среди ночи.

Как же ты нашла свою смерть, девочка?! Чья вина?

Напомним, что Екатерина приехала в Красноярск из Пермского края учиться. Снимала квартиру с подругой, та отзывалась о ней хорошо. Чтобы заработать на жизнь, подвизалась в некой сетевой компании по продаже БАДов, косметики и прочей бьюти-продукции. Правда, не очень-то и получалось. Известно, что перед исчезновением девушка принесла весь нераспроданный товар в офис компании.

Ждем официальной информации от СК.