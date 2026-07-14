В Красноярске ровно полгода назад пропала 20-летняя Екатерина Килина. Фото: «Поиск пропавших детей»

Вот уже полгода остается неизвестной судьба 20-летней Екатерины Килиной. Девушка пропала в Красноярске 14 января 2026 года. В ночи вышла из дома на улице Елены Стасовой и будто испарилась. За все время на поиски Екатерины не раз выезжали спасатели и волонтеры, однако все тщетно.

Куда могла бесследно пропасть девушка? Что же все-таки стряслось? «КП-Красноярск» восстановила цепочку событий.

Улица Елены Стасовой, окраина Красноярска. Здесь приезжая из Чайковского (Пермский край) Екатерина снимала квартиру вместе со знакомой. Она училась и параллельно подрабатывала в сетевом бизнесе – занималась продажей БАДов, косметики и различных приборов для здоровья и красоты.

Ранее «КП-Красноярск» пообщалась с бывшей коллегой Кати, последний раз они виделись около года назад, перед увольнением нашей собеседницы Евгении*. Девушка рассказала, что эта работа принесла ей одни убытки.

- От нас требовалось привлекать в компанию партнеров, поднимать статус – самим покупать продукцию, приводить покупателей. Накоплений у меня не было и меня пытались «развести» на кредит. Банк его не одобрил, и мне подсказывали, как лучше попросить сумму (более 900 тысяч рублей) у друга. Если бы он дал мне эти деньги, то мне бы пришлось набрать на них товар и кому-то его «втюхать».

Эта девушка единственная, кто вышел с нами на связь. Она подробно рассказала свою историю, а также поделилась воспоминаниями о Кате. Подругами они не были, но та оставила о себе только приятное впечатление. Когда Евгения узнала об ее исчезновении, то очень волновалась и до сих пор задается вопросом «Что же могло произойти?».

По информации источника «КП-Красноярск», перед пропажей Катя сдала товар, который должна была распродать – приехала в офис и положила его в кабинку. То есть за ней ничего не числилось.

14 января в 02:51 девушка шагнула за порог. За час до этого она выходила в сеть, в квартире оставила телефон и документы. Длинный темный пуховик, голубая шапка, часть лица прикрыта темной маской, с собой сумка. Катя дважды попала на камеры: в 2:48 – в своем подъезде и в 2:51 – у автозаправки. Затем она направилась в сторону кластера «Радуга», но система видеонаблюдения спорткомплекса ее не зафиксировала. Места те проходимые и людные. Правда, кругом березовая роща.

Скриншот: «Поиск пропавших детей»

Куда направилась студентка посреди морозной ночи? С того момента не было найдено ни одной зацепки, которая бы дала ответ на этот вопрос.

А еще в поисках девушки было упущено самое главное – время. Ведь в ту ночь, когда она пропала, ее соседки дома не было, она отдыхала у родителей. Вернувшись и не застав Катю, решила: та тоже уехала домой.

О том, что случилась беда, стало известно, когда на девушку вышла мама Екатерины. Выяснилось, что та несколько дней не выходила на связь. Ее мама думала, что она погрузилась в дела, поэтому первое время не беспокоилась. В полицию она заявила после того, как все выяснилось – 17 января.

«КП-Красноярск» следит за развитием этой истории.

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