В парке Гагарина в Красноярске скоро будет супермаркет. Фото: Ася ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Сама видела: крысы дрались с голубями за кусок хлеба. И это в парке днем! А рядом играли дети. Их качели как раз неподалеку от мусорки. И грызунов там полчища, - поделилась с «Комсомолкой» жительница Железнодорожного района Красноярска Светлана.

Она, как и многие ее соседи, обеспокоена. Ведь парк имени Гагарина, любимое место отдыха нескольких поколений горожан, хиреет на глазах, говорят люди. Сначала его застроили по кусочкам. А теперь еще открывают супермаркет – прямо в парке! Подробности у «КП» - Красноярск.

«Гагарин лично посадил там березку!» Или нет?

Откуда парк имени Гагарина - в Сибири?

Фото: Ася ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Первый космонавт планеты побывал в Красноярске в 1963-м году. Прилетал на съезд молодых строителей Сибири и Дальнего Востока. Заодно посетил Дивногорск, там шла работа по возведению ГЭС. Сам взял в руки лопату – поучаствовал в укладке бетона в один из блоков. Сейчас она хранится в местном музее. Так что любой может посмотреть на «лопату Гагарина».

В Гагаринском парке Красноярска откроется супермаркет

Фото: Ася ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Есть городская легенда: в тот же день космонавта пригласили в парк, который только что построили на проспекте Свободный. И он даже посадил там дерево, березку. Но никаких подтверждений этой истории нет.

Гагаринский парк Красноярска: ракеты на входе уже нет, зато есть кафе

Вероятнее всего, вдохновившись приездом Гагарина, красноярцы решили назвать в его честь недавно открывшийся парк. Народный парк имени народного героя, почему нет?

Схема парка. Фото: 2Гис.

«Гагарин сказал: «Поехали!». А мы - приехали»

А как сейчас? Мы пробежались по отзывам в соцсетях (и не только). Оказалось, у людей много вопросов и претензий.

Фото: Ася ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Парк получил имя великого космонавта в 1963-м, через два года после того, как Гагарин сказал «Поехали!». А сейчас можно сказать – приехали (Сергей Иванович).

Парк имени Гагарина в Красноярске: построе много, а зелени не очень

Фото: Ася ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Живу всю свою жизнь около этого парка. Раньше было море цветущих яблонь весной, большая карусель, качели. Теперь ходим туда только зимой, летом вообще невозможно, вырублена большая часть деревьев, тенька в жаркий день не найдешь! Короче, сделали из замечательного парка площадку под застройку! (Екатерина В.).

Фото: Ася ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Жаль, понастроили этих зданий под спорткомплексы и деревьев почти не осталось. Лучше бы засадили растительностью. С детьми особо негде гулять. Только если пару раз сходить (Константин К.)

Фото: Ася ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Зачем пустили предпринимателей, которые процентов 40 территории просто уничтожили? Какой-то бритоязычный «Да Винчи»… Концепция развития парка должна быть в стиле добра, зелени и новейших технологий - в сфере освоения космоса (Василий Ф.).

Фото: Ася ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Впрочем, нашлись и те, кто считает парк «уютным уголком», «островком зелени среди многоэтажек».

Ни ракеты тебе, ни Луны. Но, возможно, построят баню

Но что на самом деле? Идем в парк имени Гагарина! Увы, ракеты на входе давно нет. Обветшала, и ремонтировать ее не стали. Зашили серыми панелями с деревянной отделкой.

Парк имени Гагарина в Красноярске: заходишь и сразу попадаешь на площадку с аттракционами

Кстати, огромное здание, где раньше находился детский развлекательный центр «Луномания», тоже ликвидировано. Опасную «заброшку», занимавшую едва ли не пятую часть парка, наконец-то снесли – пусть и через столько лет.

Парк Гагарина в Красноярске: за этим забором когда-то была "Лунамания"

Фото: Ася ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Что будет на ее месте, неизвестно. Ходили разговоры, что планируют построить термальный комплекс (баня, сауна, бассейн, ресторан). А пока за покосившимся синим забором – груды мусора.

Пар Гагарина в Красноярске: заборы, мусорка, а рядом детские батуты

Фото: Ася ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Была здесь весной. Эти кучи были куда выше, а по ним лазили крысы, десятки. Там через дорожку – мусорка. Прямо в парке, несколько контейнеров. Так крысы носились вокруг, дрались с голубями за еду, кусок хлеба. Кошмарное зрелище! А рядом - детская площадка, качели, пешеходные дорожки, - рассказала «Комсомолке» местная жительница Светлана.

Фото: Ася ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Выходит, ракета и «Луна» остались в прошлом. Теперь за космос в парке «отвечают» только скамейки и урны (в них тоже обыгрывается тема межпланетных полетов).

Фото: Ася ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вместо зелени – брусчатка и пестрые ларьки

Что еще поразило? В парке площадью почти четыре гектара зелени все меньше и меньше. Спасибо, сохранилась живописная «арочная» аллейка справа от входа. Неподалеку от нее высажены рядами молодые елочки – аллея Памяти ветеранов.

Фото: Ася ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Есть еще небольшие островки зелени, но особенно не разгуляешься. По аллеям и тропинкам можно пройти за две-пять минут. А больше-то и некуда… И это, повторимся, на четырех гектарах земли.

Фото: Ася ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Ася ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

А что взамен? В центре парка имени Гагарина - огромный «плац», площадка, закатанная в брусчатку. Зимой здесь ставят елку, открывают ледовый городок.

Гагаринский парк в Красноярске: главная площадь - брусчатка и ларьки

Фото: Ася ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

А вот летом зрелище удручающее - пустая площадь, по периметру заставленная пестрыми ларьками и аттракционами.

Парк Гагарина в Красноярске: людей маловато, зелени тоже

Фото: Ася ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Пончики, хот-доги, трдельники… Прошлым летом, кстати, продавали тут интересное мороженное – винное. Это в парке… Интересно, для кого? – вспоминают местные.

Фото: Ася ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Ася ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В одном парке сразу два фитнес-центра

В центре парка – безлюдный «плац», но и его края не стоят без дела. На входе слева – большая «стекляшка» кафе, справа – цветочный магазин в два этажа.

Фото: Ася ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Ася ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Прибавляем к этому фитнес-центр в центре, тоже приличных размеров постройка. На выходе слева – останки «Луны» за забором. На выходе справа – фитнес-центр с парковкой, и тут же какой-то бар, - перечисляют жители района. - Но и это еще не все: за цветочным магазином у нас… еще одна площадка. На ней сцена, шатер и чайная юрта. Зимой от нее такой был дымина! Рядом плешка зелени, здесь стояли уличные бассейны, но их убрали. После них трава лысая, валяются какие-то обломки – печаль.

Фото: Ася ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Отдельная тема – декор. Среди арт-объектов чаще всего называют огромную «Подкову Счастья», куб и… груду камней. Это в парке Гагарина!

Фото: Ася ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Треть парка застроили, треть сдана в аренду. В остальной трети запустение, так как денег она не приносит, - возмущаются горожане.

Фото: Ася ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Какой-то колхоз! Снести бы все и разбить нормальный парк!

Раз, и магазин прямо в парке. А что, так можно было?

А вот еще новость. Совсем скоро в парке Гагарина откроется супермаркет. Как выяснилось, он заходит в здание, где до недавнего времени располагался фитнес-центр. Теперь со спортом покончено, площади сдаются в аренду.

Здание фитнес-центра в Гагаринском парке Красноярска теперь сдают в аренду

Фото: Ася ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Ася ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

- А что, так можно было? – недоумевают люди. – Раз, и магазин прямо в парке. Парковка там большая, от фитнес-центра осталась. Удобно! К супермаркету вопросов нет: ему предложили, он пошел. А что с парком будет? Сейчас еще бани какие-то могут открыть. А зелень, цветы, деревья? Дышать мы будем чем? Не пора остановиться? И почему на средства от аренды парк не приводят в порядок? Что с ним происходит?

Фото: Ася ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Ася ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По словам местных жителей, с парками на Свободном вообще беда. Нечто подобное наблюдается в «Трое» (бывшем парке Телевизорного завода):

- Заборы, лепящиеся друг к другу ларьки, вырубка деревьев – под пеньки. Тоже самое у скверика на Баумана, там вплотную воткнули многоэтажку. Варварская застройка в угоду чьим-то интересам. А ведь скоро юбилей Красноярска – самое время навести порядок!

Парк Гагарина в Красноярске: теперь в нем есть еще и супермаркет

«Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием ситуации.

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