В Красноярск 60 лет назад прилетал Юрий Гагарин

Фото: правительство Красноярского края

Знаковая дата. 25 сентября 1963 в Красноярск прилетел Юрий Гагарин. Советский космонавт оценил красоту сибирской природы и приложил руку к строительству ГЭС.

В Красноярске Гагарин приземлился рано утром. Он прилетел к нам на съезд молодых строителей Сибири и Дальнего Востока. Работа тогда кипела в Дивногорске. Там возводили ГЭС. Добирался до нее всемирно-известный космонавт по Енисею, на теплоходе «Некрасов».

- Я из космоса видел Енисей. А теперь я с вами. И все, что я вижу у вас здесь, гораздо интереснее, потому что вы - вот они: сооружаете впервые в Советском Союзе самую мощнейшую гидроэлектростанцию. Я завидую вам, вы уйдете, построив такую ГЭС. Я с удовольствием приеду к вам в гости снова, вы только приглашайте, - сказал тогда Гагарин.

Посмотреть на первого в мировой истории космонавта пришел весь Дивногорск. Приехали и люди из других городов. У Гагарина не было никакой охраны. Он просто стоял в толпе людей. Ему вручали цветы и задавали десятки вопросов. И в Дивногорске космонавт успел не только пообщаться с ликующей толпой.

На ГЭС он вместе со строительной бригадой Николая Смелко укладывал бетон в тело плотины. Лопату, которой тогда работал космонавт, до сих пор хранят в городском музее Дивногорска. Сфотографироваться с «лопатой Гагарина» может любой желающий.

После ГЭС космонавт поехал в дивногорскую школу №2. Коллектив учителей вручил ему «сибирский букет». Это кедровые шишки, ветки черемухи, осины и анютины глазки. После чего, для Гагарина провели экскурсию по художественной мастерской.

- Я объехал весь мир и понял, что надо учиться, - сказал Гагарин, выйдя из школы.

В 2013 году образовательному учреждению присвоили имя Юрия Гагарина. Космонавт провел в Дивногорске полдня и воспоминаний о себе оставил на десятилетия вперед.

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