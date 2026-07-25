Фото: «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» и Иванова Диана

Таинственная «петля смерти» под Красноярском, кажется, не собирается покидать заголовки федеральных СМИ: в Мане уже больше месяца спасатели ищут 39-летнего рыбака Вадима Крука. Столичные журналисты снова пишут: мужчина исчез в мистической реке недалеко от места пропажи семьи Усольцевых.

Весной тот же телеграм-канал сообщал, что за последние пару лет из «сибирского Бермудского треугольника» не вернулось семь человек, в том числе родственники из Железногорска и бывший силовик Виктор Потаенков. Без мистики, считают в издании, не обошлось: одно из любимых мест отдыха красноярцев – река Мана – «живая». Своей дурной славой она, кажется, уже опередила перевал Дятлова.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Чуть позже появилась информация, что люди якобы массово распродают дома после таинственных исчезновений семьи и экс-спецназовца. Впрочем, резких изменений на рынке жилья специалисты не заметили — из дорогих коттеджей и обычных домов около Маны никто не бежит. До исчезновения Усольцевых и Потаенкова о «мистической реке» никто из местных не знал.

Совсем недавно, в середине июня, журналисты обвинили «петлю смерти» в пропаже другого рыбака — 56-летнего Геннадия Саторина. Мужчину не могут найти уже год. При этом он исчез не в районе Маны (и даже не около Мины, где ищут Усольцевых), а на реке Чулым — до «петли смерти» отсюда около 130 километров.

И вот очередное «проклятие»: 26 июня около урочища Акиловка пропал 39-летний Вадим. Вместе с друзьями он рыбачил на реке Мана, однако в какой-то момент их лодка перевернулась. Приятели спаслись, Вадим — пропал. Поиски пока результатов не дали.

Фото: «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной»

Трагедии на воде, к сожалению, не редкость: с начала июня 2026 года в Красноярском крае утонули больше 20 человек, в том числе дети.

Кроме того, течение Маны очень разнообразное — оно меняется в зависимости от участка. В верховьях — быстрое и бурное.

Кстати, во время поисков Вадима спасатели вызволили из трудной ситуации две семейные пары, которые шли по реке на лодке «Солар». Двигатель заглох, судно стало относить к скалам. Туристов эвакуировали и доставили на берег. Их жизни ничего не угрожает.

Специалисты напоминают: находясь на судне, обязательно наденьте спасательный жилет. Выпил — на воду ни ногой.

Вадима продолжают искать спасатели. Если вы видели мужчину, сообщите в полицию по номеру 112. Также можно позвонить волонтерам «Поиска пропавших детей» — 8-950-99-66-066 (круглосуточно).

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