Фото: «Поиск пропавших детей» имени Оксаны Василишиной

В Красноярском крае уже год не могут найти 56-летнего Геннадия Саторина, который отправился на рыбалку и не вернулся домой. Телеграм-каналы пишут: мужчина исчез возле Манской «петли смерти», недалеко от места пропажи семьи Усольцевых.

В апреле тот же канал сообщал, что за последние несколько лет из «сибирского Бермудского треугольника» не вернулось семь человек, в том числе родственники из Железногорска и бывший силовик Виктор Потаенков. Журналисты намекали, что без мистики не обошлось: Мана — «живая» река, а местные совершают разные «обряды».

Тогда же появилась информация, что люди якобы массово распродают дома после таинственных исчезновений семьи и экс-спецназовца. Впрочем, резких изменений на рынке жилья мы не заметили.

Фото: «Поиск пропавших детей» имени Оксаны Василишиной

Кроме того, Потаенков пропал в национальном парке «Красноярские столбы», а Усольцевы — около поселка Кутурчин (в этом районе протекает река Мина, а не Мана). Расстояние между пространством и населенным пунктом немаленькое — 223 километра на машине.

Однако спустя два месяца журналисты снова вспомнили про «проклятие» сибирской реки. Неужели в исчезновении рыбака виновата «мистическая» Мана?

Фото: «Поиск пропавших детей» имени Оксаны Василишиной

Поисковики подтвердили: Геннадий из поселка Балахта пропал 10 июня 2025 года — на три месяца раньше, чем семья Усольцевых. C тех пор его судьба остается неизвестной.

При этом 56-летний мужчина рыбачил не на Мане (и даже не на Мине!), а на реке Чулым — до «петли смерти» отсюда около 130 километров.

– Да вообще к Мане никакого отношения это не имеет, абсолютно. Это очень далеко от Маны, – сообщила «КП-Красноярск» руководитель отряда «Поиск пропавших детей» Светлана Торгашина.

Волонтеры присоединились к поискам Геннадия по просьбе сотрудников МВД. Мероприятия идут в Балахтинско-Новоселовском округе — «мистическая» река Мана здесь не протекает.

Фото: «Поиск пропавших детей» имени Оксаны Василишиной

Потеряться в сибирской тайге несложно — никакие «петли смерти» не нужны. Отправляясь в прогулки в лес, заявите о своем маршруте в МЧС, а также имейте при себе заряженный телефон, комплект сменной одежды, провиант и теплое питье.

Соблюдайте правила безопасного поведения и на воде.