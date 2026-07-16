Медведь под Красноярском остается доживать в жутких условиях. Скриншот видео: temnayanochh

В Красноярском крае набирает обороты недавно «залетевшая» история с медведем, что живет у придорожного кафе на 121-м километре федеральной трассы Р-257. Ролик в соцсетях за несколько дней собрал более миллиона просмотров. Люди уверены: косолапого нужно спасать, так он содержится в ужасных условиях. Хищник живет в клетке более 16 лет. Автор ролика сообщает, что медведь лежит в помоях, у него нет воды.

15 июля автор видео снова побывала на месте. Ничего не изменилось. Медведь так же забился в угол, не реагировал на девушку и тяжело дышал.

- Прекратите писать, что медведя забрали, спасли, что клетку снесли и так далее. Животное по-прежнему в клетке у трассы, ютится в тесной, так называемой, берлоге. По-прежнему с грязной водой в баке и без чистой питьевой воды.

Неравнодушные люди начали бить тревогу и обращаться в ведомства. Также до «хозяина» медведя пытаются достучаться, оставляя негативные отзывы на кафе на онлайн-картах.

- Как много человек «болеют» за мишку с трассы. Вы – сила. Я очень надеюсь, что мы сможем повлиять на то, чтобы животное перестало быть развлечением для гостей, и чтобы жило в нормальных условиях. Прошу только остановить хейт, мы не знаем, на что способен этот человек.

Внимание общественности этот медведь привлекает далеко не впервые. Ранее в Росприроднадзоре заявляли, что претензий к его содержанию нет. Кроме того, после неволи животное нельзя выпускать в тайгу. Организаций, которые могли бы его забрать к себе, в нашем крае нет. Может, его мог бы принять другой регион? Конечно, просто приехать и забрать медведя не получится. Этот вопрос нужно решать слаженно.

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