Красноярск стремится к чистоте: в Железнодорожном и Кировском районах началось строительство новых контейнерных площадок

Адреса новых площадок посетили главы районов и депутаты ЗС края

Тема экологического благополучия и благоустройства Красноярска всегда идет в списке приоритетных на повестке дня и городских властей, и законодателей, и общественников. «Город, в котором хочется жить» - это ориентир, в первую очередь для проблемных дворов и улиц.

Буквально на днях началось строительство новых контейнерных площадок в Железнодорожном и Кировском районах. Сегодня, 28 июля, там состоялось, скажем так, небольшое выездное совещание с участием глав районов, депутатов Законодательно Собрания края и жителей.

Первые два адреса – на улицах 8 Марта, 22 «б» и Комбайностроителей, 3. Из-за крупногабаритного мусора прежде пятачки превращались в свалки. В ближайшие дни вместо ряда старых мусорных контейнеров под открытым небом появятся вместительные площадки с бетонным основанием и навесом от дождя. К тому же будет увеличено количество баков.

Старые контейнеры будут менять на новые

Евгений Семкин, руководитель администрации Железнодорожного района, пояснил:

- У нас два контракта, по одному будет выполнено 6 стоянок, другому – 20. Когда баков не хватает, после заполнения жители складируется мусор на землю, и потом рабочим тяжело с земли поднимать, это дополнительные затраты времени и сил. Поэтому наша задача довести количество по потребности. И, конечно, необходимо, чтобы «РостТех» вовремя все вывозил.

Депутат Законодательного Собрания края Ирина Иванова отметила, что замены контейнерных стоянок жители ждут во всех районах города.

Новые площадки будут под навесом от дождя

- Ко всем депутатам приходит огромное количество обращений, ведь в каком красивом доме вы бы ни жили – если вы проходите мимо и всё завалено, то настроение портится, к тому же рядом ребятишки играют. Поэтому очень важно решение этой проблемы, - отметила депутат.

В Кировском районе в этом сезоне планируют установить 31 современную площадку. По двум адресам, на Щорса,11 и Шелковой, 7 – 8 они уже готовы. А на улице Западной, 8 подрядчик как раз приступил к работе. Обратим внимание, что жители этих домов озвучили свою просьбу на встрече с главой города Сергеем Верещагиным. Он дал поручение соответствующим службам. Но в целом администрации районов регулярно собирают такие заявки, анализируют обращения горожан, выявляют наиболее замусоренные территории, чтобы направить их в работу в числе первых.

Подрядчик завершит работу в сжатые сроки

Обратите внимание, что требования к новым площадкам не только эстетические, но и санитарные. Их оборудуют стандартными контейнерами и сетками для сбора перерабатываемых отходов. А подъезды сделают максимально доступными для спецтехники.

Андрей Колотов, председатель дома по улице Западной, 12, рассказывает:

- Закрытые контейнерные площадки помогут сохранить чистоту. Так мусор не будет разлетаться при порывах ветра. И пространство вокруг будет выглядеть опрятно.

Еще один важный момент: на чьей земле разместят контейнерные площадки? Ответ – на муниципальной территории или земле неразграниченной собственности. Ответственность за них содержание ложится на управляющие компании, с которыми мэрия подпишет соответствующее соглашение.

Кировский район, один из адресов

- Красноярск – город-миллионник, и мы обязаны соответствовать его масштабу: чистота и комфорт для жителей должны быть нормой. Работа в этом направлении в краевом центре ведётся большая, – отметил депутат Законодательного Собрания Красноярского края Владимир Чащин.

В текущем году на обустройство новых и реконструкцию существующих контейнерных площадок в Красноярске выделено из бюджетов города и края в совокупности 186 миллионов рублей. Это в 3,5 раза больше, чем в прошлом году. Всего на территории большого Красноярска установят почти 400 объектов.

Руководитель администрации Кировского района Евгений Бурмистров обозначил:

- Наша цель – привести в надлежащее состояние все контейнерные площадки в районе. Если сегодня самые загрязненные участки стали чистыми, значит, мы делаем все правильно.

Подводя итоги прошедшего мероприятия: решать острые вопросы, связанные с вывозом твердых бытовых отходов, устранять проблему нужно в комплексе. Одна из мер это как раз обустройство мест временного складирования мусора. Другая - вывоз региональным оператором строго по графику. Третья – сознательность и ответственность самих граждан.

Фото: Дмитрий Шабалин