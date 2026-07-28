В Красноярском крае подростка, по вине которого в ДТП погибли два человека, отправили в СИЗО

В крае отправили в СИЗО 17-летнего парня, который насмерть сбил двух человек. Фото: Госавтоинспекция края

28 июля в Красноярском крае отправили в СИЗО подростка, по вине которого в ДТП погибли два человека. Об этом рассказали в краевом СК. Напомним, жуткая трагедия произошла в селе Нарва Манско-Уярского округа. Ночью 26 июля 17-летний парень угнал родительский ВАЗ-2109, чтобы покататься с 20-летним другом. Вдобавок ко всему, водитель был пьян: алкотест показал наличие алкоголя в его крови 0,63 мг/л.

Двигаясь по улице Заводской, подозреваемый сбил двух пешеходов, которые шли по обочине. В результате дорожно-транспортного происшествия 46-летний мужчина и 35-летняя женщина скончались на месте. Пассажир автомобиля получил травмы и находится в медучреждении.

Лихача задержали. 28 июля ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Следствие продолжается. В рамках него действиям парня по факту неправомерного завладения авто будет дана надлежащая правовая оценка. Кроме того, по линии ГАИ его оштрафовали более чем на 47 тысяч рублей. Вполне возможно, что ответственность понесут и родители парня.

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