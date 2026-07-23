Бойцы швейной бригады Трудового отряда главы города готовят к отправке новую партию вещей для бойцов СВО

При выборе изделий для изготовления ребята опираются на потребности бойцов. Летом, пока много листвы, солдатам особенно нужны маскировочные костюмы «Леший».

«Я с 14 лет в швейной бригаде. Научилась работать с разными тканями и машинками. Сейчас шью всё: от балаклав до дождевиков. Самая тонкая работа – маскировочный костюм. Сначала нужно сделать сотни лент, потом соединить их в рукава, капюшон и спинку. На каждую деталь уходит время, но когда знаешь, для чего это, – время летит незаметно», – рассказала Вероника Рычкова, боец швейной бригады ТОГГ.

Подростки трудятся на базе некоммерческой организации «Мастерица» в Советском районе. Швейная бригада из пяти человек работает с мая по август. Для ребят это не только шанс освоить профессию, но и возможность осознать: каждая сшитая вещь – приносит реальную помощь.

«Летом рабочий день длится четыре часа, осенью и весной – около 2 часов. Ребята учатся кроить и шить, эти навыки помогают им в дальнейшей жизни. Каждый боец швейной бригады знает, что его помощь для солдат бесценна», - рассказала Анастасия Кашникова, волонтёр некоммерческой организации «Мастерица».

Часто ребята вкладывают в посылки открытки для бойцов СВО с личными пожеланиями. Сегодня с ребятами встретился ветеран боевых действий Дмитрий Работников. Он лично поблагодарил ребят за труд.

«Каждый раз, когда приходит гуманитарная помощь, чувствуется поддержка тыла, «запах дома». Это придает сил и заряжает на Победу! Маскировочные костюмы сразу идут в дело, чтобы сохранить жизни бойцов на заданиях. А открытку с тёплыми словами от земляков, полученную на СВО, я храню до сих пор», – отметил Дмитрий.

После того как подростку исполняется 18 лет, он не может продолжить работу в качестве бойца ТОГГ, но такие ребята, как правило, становятся участниками волонтёрских движений и продолжают оказывать помощь фронту. В Красноярске сложилось крепкое сообщество волонтёров тыла. Это порядка 100 объединений и 5 тысяч добровольцев, которые помогают приблизить Победу.

Записаться в швейную бригаду можно через группу Трудового отряда в главы города в социальной сети «ВКонтакте».

Автор фото: Богдан Боровцов