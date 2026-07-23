Фото: Лесопожарный центр Красноярского края

Днем 23 июля в лесах Красноярского края зарегистрировали 119 пожаров на площади 96,5 тысячи га — сложнее всего ситуация в Енисейском округе. Огонь бушует в труднодоступных удаленных территориях, куда можно добраться только авиацией или по воде. Угрозы населенным пунктам нет.

В Лесопожарном центре добавили, что на севере погодные условия – жара, грозы и ветер – сохраняются (это влияет на возникновение новых очагов). Однако система мониторинга и оперативного реагирования работает в штатном режиме, а оперативный штаб перегруппировывает силы с учетом сложившейся обстановки.

Фото: Лесопожарный центр Красноярского края

Так, в тайге сейчас работают около 1600 человек, в том числе команды из других регионов. За сутки они потушили 12 пожаров, еще 16 очагов локализовали.

Для авиапатрулирования и доставки людей специалисты центра используют 26 воздушных судов. При возможности на тушение привлекают спецтехнику.

При обнаружении возгорания в тайге необходимо незамедлительно сообщить об этом по прямой линии лесной охраны по телефону: 8-800-100-94-00.

Фото: Лесопожарный центр Красноярского края

Напомним, что в начале мая жителям ограничили посещение лесов, запретили разводить костры и сжигать мусор. За нарушение требований пожарной безопасности виновным грозит как административная, так и уголовная ответственность. Подробности можно узнать в нашей статье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Потоп под «черным небом»: в Красноярске река Кача вышла из берегов и хлынула на улицы