Золото из сердца Сибири

В Северо-Енисейском округе на Ведугинском месторождении завершено строительство обогатительной фабрики. Компания «Полиметалл» проводит сейчас пусконаладочные работы.
Во время визита на фабрику глава региона Михаил Котюков осмотрел отделения дробления, измельчения и флотации, а также ознакомился с работой автоматизированных систем управления технологическими процессами.
Проектная мощность предприятия составит около 2,2 млн тонн руды в год. Готовый продукт – концентрат упорных золотосодержащих руд – будут перерабатывать на Амурском гидрометаллургическом комбинате в Хабаровском крае.
Освоение Ведугинского месторождения ведется комбинированным способом: открытые работы начались в 2024 году, добытая руда накапливается на складе. В этом году объем добычи достигнет 1 млн тонн. Сырье из подземного рудника начнет поступать в производство в 2029 году.
- Северо-Енисейский округ – золотое сердце Сибири, где добывается около 20% российского золота. Сегодня здесь реализуются крупные инвестиционные проекты, в том числе связанные с освоением Ведугинского месторождения. Готовится к открытию современная обогатительная фабрика. Комплекс уже построен, идет пусконаладка техники, в карьере добывают руду. Это хороший знак: российские компании, несмотря на сложности, видят возможности для развития. Отдельно радует то, что почти половина оборудования на фабрике российского производства. Уверен, это важное достижение. Появятся новые рабочие места, в перспективе ожидаются серьезные налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Компания уже вкладывается и в социальную инфраструктуру территории. Будем и дальше поддерживать такие проекты, – подчеркнул Михаил Котюков.
Отметим, что в 2026 году в крае планируется запуск сразу трех мощных промышленных объектов: Черногорский ГОК, фабрика «Ведуга» и еще один комплекс в Северо-Енисейском округе.
На Ведуге будут работать около 1,5 тысячи сотрудников. Для них построили современный вахтовый поселок со столовой, магазином, тренажерным залом, медицинским блоком и комнатами отдыха. В прошлом году на предприятии развернули закрытую беспроводную широкополосную сеть связи с использованием технологии LTE. С выходом фабрики на проектную мощность годовой объем налоговых отчислений в бюджет края достигнет 8 млрд рублей.
- Ведуга – наше первое предприятие в Сибирском федеральном округе, поэтому для компании это самая настоящая веха. Полвека потенциал месторождения не был раскрыт в полной мере из-за отсутствия необходимых технологий. Но сегодня, благодаря передовым решениям наших инженеров, мы вносим свой вклад в технологическую независимость страны, а Красноярский край получил дополнительный импульс к развитию, – прокомментировал директор Красноярского филиала «Полиметалла» Евгений Пушной.
О масштабе строительства фабрики рассказала Кристина Клименко, заместитель начальника отдела капитального строительства по производственной работе горнорудной компании «Амикан»:
- На главный корпус фабрики принято более 15 тысяч кубов бетона. С учетом того, что мы находимся в условиях Крайнего Севера, зимой температура здесь опускается до минус 50 градусов. Для поддержания свойств фундамента фабрики приходилось строить «тепляки» - накрывали бетонные конструкции пологом, ставили тепловые пушки. Такие технологии и постоянный контроль дали возможность строить объект и в период отрицательных температур. В самый пик стройки на площадке работали более 500 человек.
СПРАВКА «КП»
Месторождение Ведуга открыто в 1977 году. Оно расположено в Северо-Енисейском округе Красноярского края, в 520 км к северу от Красноярска. Имеет круглогодичную автотранспортную доступность. Рудные запасы (на начало 2026 года) составляют 36,1 млн тонн руды со средним содержанием золота 3,7 г/т. Юридическое лицо проекта ГРК «Амикан» входит в состав комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь», имеет статус регионального инвестиционного проекта (РИП). Оператором проекта выступает АО «Полиметалл».
Подготовила Анна СМИРНОВА
Фото Александра ПАНИОТОВА