Золото из сердца Сибири

В Северо-Енисейском округе на Ведугинском месторождении завершено строительство обогатительной фабрики. Компания «Полиметалл» проводит сейчас пусконаладочные работы.

Курс на развитие

Во время визита на фабрику глава региона Михаил Котюков осмотрел отделения дробления, измельчения и флотации, а также ознакомился с работой автоматизированных систем управления технологическими процессами.

Проектная мощность предприятия составит около 2,2 млн тонн руды в год. Готовый продукт – концентрат упорных золотосодержащих руд – будут перерабатывать на Амурском гидрометаллургическом комбинате в Хабаровском крае.

Освоение Ведугинского месторождения ведется комбинированным способом: открытые работы начались в 2024 году, добытая руда накапливается на складе. В этом году объем добычи достигнет 1 млн тонн. Сырье из подземного рудника начнет поступать в производство в 2029 году.

- Северо-Енисейский округ – золотое сердце Сибири, где добывается около 20% российского золота. Сегодня здесь реализуются крупные инвестиционные проекты, в том числе связанные с освоением Ведугинского месторождения. Готовится к открытию современная обогатительная фабрика. Комплекс уже построен, идет пусконаладка техники, в карьере добывают руду. Это хороший знак: российские компании, несмотря на сложности, видят возможности для развития. Отдельно радует то, что почти половина оборудования на фабрике российского производства. Уверен, это важное достижение. Появятся новые рабочие места, в перспективе ожидаются серьезные налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Компания уже вкладывается и в социальную инфраструктуру территории. Будем и дальше поддерживать такие проекты, – подчеркнул Михаил Котюков.

Отметим, что в 2026 году в крае планируется запуск сразу трех мощных промышленных объектов: Черногорский ГОК, фабрика «Ведуга» и еще один комплекс в Северо-Енисейском округе.

Масштабная стройка

На Ведуге будут работать около 1,5 тысячи сотрудников. Для них построили современный вахтовый поселок со столовой, магазином, тренажерным залом, медицинским блоком и комнатами отдыха. В прошлом году на предприятии развернули закрытую беспроводную широкополосную сеть связи с использованием технологии LTE. С выходом фабрики на проектную мощность годовой объем налоговых отчислений в бюджет края достигнет 8 млрд рублей.

- Ведуга – наше первое предприятие в Сибирском федеральном округе, поэтому для компании это самая настоящая веха. Полвека потенциал месторождения не был раскрыт в полной мере из-за отсутствия необходимых технологий. Но сегодня, благодаря передовым решениям наших инженеров, мы вносим свой вклад в технологическую независимость страны, а Красноярский край получил дополнительный импульс к развитию, – прокомментировал директор Красноярского филиала «Полиметалла» Евгений Пушной.

О масштабе строительства фабрики рассказала Кристина Клименко, заместитель начальника отдела капитального строительства по производственной работе горнорудной компании «Амикан»:

- На главный корпус фабрики принято более 15 тысяч кубов бетона. С учетом того, что мы находимся в условиях Крайнего Севера, зимой температура здесь опускается до минус 50 градусов. Для поддержания свойств фундамента фабрики приходилось строить «тепляки» - накрывали бетонные конструкции пологом, ставили тепловые пушки. Такие технологии и постоянный контроль дали возможность строить объект и в период отрицательных температур. В самый пик стройки на площадке работали более 500 человек.

СПРАВКА «КП»

Месторождение Ведуга открыто в 1977 году. Оно расположено в Северо-Енисейском округе Красноярского края, в 520 км к северу от Красноярска. Имеет круглогодичную автотранспортную доступность. Рудные запасы (на начало 2026 года) составляют 36,1 млн тонн руды со средним содержанием золота 3,7 г/т. Юридическое лицо проекта ГРК «Амикан» входит в состав комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь», имеет статус регионального инвестиционного проекта (РИП). Оператором проекта выступает АО «Полиметалл».

Подготовила Анна СМИРНОВА

Фото Александра ПАНИОТОВА