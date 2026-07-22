Потратил на себя сбережения ребенка: в Минусинске опекун присвоил выплаты сироты погибшего героя СВО и получил условный срок

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В Минусинске отдали под суд опекуна сироты. Ее отец погиб на СВО при выполнении боевого задания. Матери в ее жизни не было. Но вместо того, чтобы оберегать девочку и помочь ей оправиться от горя, вызвавшийся заменить родителей мужчина цинично опустошал ее счет, словно снимал деньги с собственной банковской карты. Теперь уже риторический вопрос: как можно было поручать растить ребенка тому, кто видел в нем лишь источник дохода?

Деталями этой истории поделились в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.

Как преступление стало возможным

Все началось летом 2024 года, когда мужчина официально оформил опекунство над несовершеннолетней минусинкой. Это случилось после известия о том, что ее отец погиб в зоне специальной военной операции, и государство назначило девочке солидные социальные выплаты.

Опекун открыл в банке номинальный счет на имя подопечной, оставив себе полный доступ к деньгам. По закону он должен быть лишь хранителем и действовать в интересах ребенка, но на деле начал распоряжаться чужими средствами как своими.

Возникает вопрос: почему надзорные органы не контролировали, на что опекун тратит чужие сбережения? Почему не пресекли траты взрослого человека явно на себя при первой же сомнительной покупке? Ведь тот же квадроцикл – не просто странное, но и опасное приобретение для несовершеннолетней без прав, его опека точно бы не одобрила, так как за такие подарки родителей и заменяющих их людей наказывают по закону.

Ничего святого

В мае 2025 года на счет девочки поступила главная сумма – два миллиона 579 тысяч 672 рубля. Кроме нее, перечислили еще более пяти с половиной тысяч рублей капитализации.

Для ребенка, потерявшего кормильца, такие сбережения – гарантия будущего. Например, деньги могут понадобиться для оплаты учебы, лечения или покупки жилья.

Но опекуна, похоже, это не волновало. Мужчина, не моргнув, начал переводить чужие сбережения на свой личный счет. Перечислял какую-то сумму, тратил и перекидывал себе снова. В общей сложности за два месяца он вывел два миллиона и почти 600 тысяч рублей.

Куда ушли эти деньги? Отнюдь не на детские нужды. Как выяснилось в ходе следствия, опекун пустил их на ремонт собственного дома, купил квадроцикл и бытовую технику. Он словно забыл, что выплаты поступили после гибели бойца, который уже никогда не обнимет свою дочь.

Убеждал судью в раскаянии

Историей заинтересовались правоохранительные органы. Она вылилась в уголовное дело. Сначала действия опекуна квалифицировали как кражу с причинением крупного ущерба, но потом статью переквалифицировали на присвоение и растрату.

На суде обвиняемый не стал запираться. Он признал вину полностью и даже убеждал, что испытывает раскаяние. Сыграло роль и то, что еще до начала судебных слушаний он успел вернуть опекаемой похищенную сумму. Можно только гадать: отдал бы ей мужчина деньги, если бы о его поступке не узнали и не завели дело?

Судья принял во внимание явку с повинной и возврат средств. Итог – три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Кроме того, с осужденного взыскали десять тысяч рублей в пользу государства: в качестве компенсации стоимости мобильного телефона, которым он пользовался для незаконных переводов денег. Приговор пока не вступил в силу, стороны еще могут обжаловать его.

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