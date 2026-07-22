Фото: прокуратура Красноярского края

В Партизанском округе начальника участковых будут судить за халатность, которая привела к двойному убийству и разбою. Речь идет о страшной трагедии, произошедшей прошлой осенью в Красноярске на улице Новгородской.

Подробности этой истории напомнили в краевой прокуратуре. По версии надзорного ведомства, в мае 2025 года из мест не столь отдаленных освободился 40-летний мужчина, в отношении которого суд установил надзор сроком на 10 лет с ограничениями: обязательная явка на регистрацию, запрет нахождения вне дома ночью и другое.

При этом еще в марте в один из отделов полиции поступила копия этого документа. Начальник отделения получил бумаги, в том числе и материалы из колонии — предписание, приговоры, характеристика. Полицейский оставил их в ящике стола и... все. На исполнение подчиненным он документы не передал.

Через несколько дней участковый по устному указанию начальника проверил адрес прибытия — освободившегося там не было, он находился в Красноярске. Сотрудник доложил об этом, но руководитель не принял никаких мер. Документы так и пролежали в столе до октября.

Халатность закончилась двойным убийством: ранее судимый мужчина жил в краевом центре по разным адресам, выпивал со знакомыми, веселился. В конце сентября он гостил у 44-летней приятельницы в квартире на Новгородской. Увидев в кошельке женщины деньги, рецидивист схватил нож и нанес хозяйке множественные удары. Она погибла на месте.

Жителя Красноярского края будут судить по обвинению в двойном убийстве с разбоем. Видео: СК

Лишь денег мужчине было мало. Он связался со 43-летним знакомым, рассказал ему про убийство и попросил помочь вынести добро из дома жертвы (горожанина почему-то ничего не смутило).

Через несколько дней еще одно убийство — на Джамбульской. Там подозреваемый выпивал с тем самым приятелем, который ранее помогал ему скрыть следы первого преступления. Конфликт закончился так же, как и предыдущий: агрессор забрал имущество убитого и убежал.

Однако и это не полный список! Рецидивиста также обвиняют в разбойных нападениях, мошенничестве. За весь «букет» преступлений ему грозит пожизненный срок.

Полицейского же обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух лиц. «КП-Красноярск» в краевом МВД сообщили, что сотрудника отстранили от прохождения службы. При подтверждении вины его уволят из органов внутренних дел и привлекут к ответственности.

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