Фото: стоп-кадр видео Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии

В Красноярске предстанет перед судом 40-летний мужчина по обвинению в убийстве, разбое, мошенничестве, уклонении от административного надзора... И это еще не весь список! 13 мая в Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии сообщили об окончании расследования.

Известно, что ранее судимый мужчина после возвращения из мест не столь отдаленных был взят под административный надзор. Но сбежал из-под него в Красноярск, не явившись для постановки на учет и начал новую жизнь. Жизнь, полную жестокости и цинизма. Он жил у знакомых по разным адресам и производил впечатление обычного безобидного человека. Соседи, знакомые, собутыльники – никто даже не догадывался, что рядом ходит само зло.

Удар в спину за наличные

По версии СК, в конце сентября 2025 года рецидивист выпивал с 44-летней приятельницей в ее красноярской квартире на Новгородской. Видимо, уже успел втереться к ней в доверие, так как хозяйка жилища не убрала к его приходу крупную сумму подальше с глаз. Мужчина заметил купюры. Он схватил нож, неожиданно набросился с ним на женщину. Жертва скончалась на месте.

Но убийца денег уже было мало. Он связался со знакомым 43-летним мужчиной, рассказал ему про убийство и попросил помочь вынести добро. Того почему-то ничего не смутило.

Вдвоем они вытащили из квартиры погибшей технику, телефон и более-менее ценные вещи. Все сдали в ломбард. Выручка оказалась невелика: немногим более 80 тысяч рублей. Цена человеческой жизни.

Помощник стал новой жертвой

Прошло несколько дней. Следователи предполагают, что убийца спокойно распивал спиртное с тем самым знакомым, который помогал ему обчистить квартиру убитой. За столом они казались друзьями. Откровенничали, поднимали тосты, смеялись. Но в голове у гостя уже созрел новый жестокий план.

Вдруг между ними вспыхнул конфликт. Знающий об убийстве и помогающий обчистить чужую квартиру подельник – угроза спокойному существованию. Гость снова взялся за нож. Хозяин квартиры затих.

После этого палач спокойно забрал телефон, банковскую карту и бытовую технику убитого. Он снова буквально перешагнул через тело человека, который ему доверял.

Просьба от имени жертвы

А потом он решился еще на один циничный шаг. Мужчина взял мобильник убитого им товарища и написал сообщение его родственнице, найдя ее в контактах. Прикинулся тем, кого лишил жизни и попросил помочь: перевести 4500 рублей. Женщина ничего не подозревала: ей же писали со знакомого номера! Деньги ушли убийце. Он быстро их прогулял.

Подозреваемого нашли по горячим следам. Он не стал отпираться. Мужчину взяли под стражу. Дело уже направили в прокуратуру, а скоро его передадут в суд. Если подсудимого признают виновным, то за весь «букет» преступлений ему грозит пожизненный срок.

Жителя Красноярского края будут судить по обвинению в двойном убийстве с разбоем.

