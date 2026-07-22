Три года назад в Дивногорске зверски расправились с 16-летней Полиной Жигаевой. Фото: соцсети

История убийства 16-летней Полины Жигаевой потрясла не только небольшой Дивногорск, но и всю страну. 22 июля 2023 года девочка ушла из дома на прогулку, но обратно уже не вернулась. Через два дня поисковики обнаружили ее тело с перерезанным горлом. С невинной девушкой расправился только освободившийся после очередной отсидки 34-летний Иван Папенко. Спустя три года после трагедии «КП-Красноярск» вспоминает подробности жуткой расправы.

Полина пропала

Юная, яркая, открытая. Гордость семьи. 16-летняя Полина Жигаева любила петь и играть на гитаре, сочиняла стихотворения, рисовала. В Дивногорске ее знали многие.

В тот летний день школьница собиралась на прогулку с подругой. Подростки договорились прогуляться по городской набережной. Однако этому не было суждено состояться. Перед выходом Полина поняла, что у нее садится телефон, набрала подруге и предупредила, что выходит. Но прошло полчаса, час… ее все не было.

Полина была творческой и открытой девушкой. Фото: соцсети

«Давай познакомимся»

- Ну что, давай познакомимся, - ошарашил подростка у виадука незнакомец. Девушка сообразить не успела, а изверг ударил ее по лицу. Это был 34-летний Иван Папенко, который несколько дней как вышел на свободу после долгого заточения за грабеж и изнасилование. А до этого еще отбывал за убийство – зарубил собутыльника. Одним словом – зверь. Детство провел в детдоме: его мать умерла, отца посадили. Постепенно две сестры и два брата вычеркнули его из своей жизни.

Папенко находился на свободе буквально неделю. За это время успел познакомиться с женщиной, которая его приютила. Каждый его вечер заканчивался пьянками. А утром 22 июля он задался уже привычным для себя вопросом: «Как бы похмелиться?»

Отправился к любимой на работу, в пивной магазин. Хотел, чтобы та налила за счет заведения? Не вышло. Тогда Папенко вспомнил про виадук возле лесополосы, где девять лет назад изнасиловал и ограбил девушку. Ноги сами принесли его туда.

И вот она – невинная школьница. После удара по лицу Папенко пригрозил ей: «Пойдем со мной в лес, а будешь орать – убью». Перепуганная девушка повиновалась.

Сначала он вытряхнул содержимое ее сумочки. Ничего ценного. Потребовал телефон, но Полина его где-то выронила. Тогда он ударил ее по лицу, связал руки, ноги и сделал кляп. Телефон нашел возле виадука, там же пустую стеклянную бутылку. Разбил ее и сделал «розочку». Затем он надругался над жертвой и затянул у нее на горле кусок рубашки. Уже собирался уходить, но решил добить несчастную – перерезал ей горло.

Папенко Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Виновен. Пожизненное.

Полина Жигаеву нашли спустя два дня, 24 июля. Поисковики набрали следователю, у которого как раз сидел отец девочки, офицер полиции в отставке. Он тоже поехал в лес. Страшно представить, что пережили родители и младшая сестра убитой.

Тело девушки обнаружили волонтеры. Фото: краевой СК

Сам же Папенко после очередного преступления снова погрузился в пьянку. Но имя насильника и убийцы быстро установили: на смывах рук Полины обнаружили генетический профиль. Он принадлежал Ивану, данные которого есть в федеральной базе. Уже 25 июля его скрутили в квартире сожительницы. Тот не сопротивлялся, дал признательные показания. А во время избрания в суде меры пресечения, в ответ на вопрос, желает ли он находиться на свободе, прямо сказал: «Нет. Не факт, что еще раз не совершу».

Суд над душегубом завершился в конце 2023 года. Ивана Папенко приговорили к пожизненному заключению.

В последнем слове он лишь промямлил, что сожалеет и плохо спит по ночам. И просил дать ему еще один шанс.

Память будет жить вечно

После трагедии родители Полины остались в Дивногорске. Каждый год в июле в память о дочери Жигаевы организовывают благотворительный фестиваль «Полина Фест». Собранные средства направляются красноярскому отряду «Поиск пропавших детей» имени Оксаны Василишиной – его волонтеры участвовали в поисках школьницы, а одна из добровольцев обнаружила тело.

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