Фото: МВД

В Москве 23-летний репетитор из Красноярска попытался вынести из квартиры своего ученика конверт с 1040 евро — к ограблению молодой человек готовился шесть месяцев. Как сообщила столичная полиция, сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Сама история достойна детективного фильма: репетитор-медвежатник полгода занимался с ребенком в квартире на Петровском бульваре — это центр Москвы. За это время «учитель» успел выучить планировку зала и выстроить доверительные отношения с семьей подростка. Он знал, что двери в доме часто остаются незапертыми, а ключи от сейфа лежат на видном месте. План грандиозного ограбления готов.

Развязка наступила в шесть утра. Подростка разбудил странный шум в квартире, а затем он заметил в соседней комнате... своего репетитора (занятий на это время назначено не было). Ребенок позвонил отцу.

Мужчина сразу же выехал домой, где и наткнулся на молодого человека. Репетитор пытался оправдаться: просто решил утром зайти в гости, ничего плохого делать не собирался. Однако глава семьи в такую чушь не поверил. Кроме того, в комнате работала камера наблюдения — она и сняла незваного гостя.

Репетитор из Красноярска пытался ограбить семью своего ученика в Москве Видео: МВД

Украденные деньги вернули владельцам, на учителя завели уголовное дело. Теперь молодому человеку грозит до шести лет лишения свободы.

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