«Комментариев девушка не предоставила»: история о родах «королевской» двойни в самолете в Красноярск оказалась фейком

Фото: «Эвенкийская жизнь» и Иванова Диана

Жительница поселка Тура (находится на севере Красноярского края) Адэль выдумала историю о родах «королевской» двойни на высоте 10 тысяч метров — в самолете из Санкт-Петербурга в Красноярск. Напомним, что в начале недели в газете «Эвенкийская жизнь» вышло большое интервью с девушкой — она представилась фельдшером и заявила, что якобы помогла появиться на свет мальчику и девочке во время перелета из Северной столицы.

Жизнеутверждающая история быстро разошлась по СМИ — уж слишком складно все звучало. Про роды в самолете писала и «КП-Красноярск» — редакция извиняется перед читателями за допущенную ошибку. Девушка рассказала про все в мельчайших деталях: как за детей переживали пассажиры, впечатлительных мужчин, обмороки в салоне. Мать ребятишек, по словам Адэль, даже на прощание пообещала, что хочет назвать девочку в честь врача!

Увы, но все оказалось фейком. В краевом министерстве здравоохранения корреспонденту «КП-Красноярск» сообщили, врачи скорой медицинской помощи в июле не забирали женщину с двойней из самолета. Пресс-служба аэропорта, скорая помощь и краевой перинатальный центр также ничего не знают о молодой маме с двумя ребятишками из самолета.

Выходит, что вся история о «королевской» двойне — выдумка? Сама Адэль на контакт с журналистами не идет — ее страницы в социальных сетях закрыты, на звонки она не отвечает. Об этом сегодня написала и редакция «Эвенкийской жизни», которая после разоблачения коллег добавила в свою статью и социальные сети постскриптум с результатами проверки.

«В пресс-службе Клинического центра охраны материнства и детства Красноярского края не подтвердили информацию о том, что из Международного аэропорта Красноярск имени Д.А. Хворостовского в медицинские учреждения города поступала женщина с двумя новорожденными детьми. Красноярская станция скорой медицинской помощи, проведя проверку, также не зафиксировала выездов в аэропорт к роженице за последнее время. Дополнительных комментариев по ситуации Адэль не предоставила», – пишет издание.

Исправили журналисты «ЭЖ» и заголовок: с «"В самолете я получила боевое крещение": уроженка Эвенкии приняла роды близнецов на высоте 10 тысяч метров» на «"Петербург — моя мечта". Уроженка Эвенкии отучилась в Северной столице, приехала домой и рассказала о своей жизни».

Кстати, пока сложно даже выяснить, получала ли девушка образование в питерском вузе. Он находится под ведомством Министерства обороны РФ, корреспондента «КП-Красноярск» по телефону попросили направить официальный запрос.

Зачем девушка выдумала историю о рождении двойни — неизвестно.