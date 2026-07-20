Под прицелом общества: как устроена система общественного наблюдения за выборами в Красноярском крае

Фото предоставлено Общественной палатой Красноярского края

Сегодня мы говорим с руководителем Общественного штаба по наблюдению за выборами Натальей Ильичевой о том, как гражданское общество обеспечивает прозрачность голосования и легитимность его итогов.

- Наталья Владимировна, давайте начнем с главного: при чем здесь Общественная палата? В общественном сознании это скорее площадка для дискуссий НКО и экспертов. Какова ее роль в организации наблюдения за выборами?

Наталья Ильичева: Роль принципиальная. Общественная палата Российской Федерации и региональные общественные палаты, как субъекты общественного контроля, выступают единственными институтами, которые по закону организуют независимое общественное наблюдение за голосованием. Мы не представляем интересы политических партий или кандидатов. Наша задача - обеспечить независимый аудит процедуры глазами гражданского общества.

Проект по организации общественного наблюдения на выборах реализуется с 2018 года. Организаторами выступают Общественная палата Российской Федерации совместно с Советом при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека и Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг».

В Красноярском крае партнером проекта является Общественная палата Красноярского края. Практическую работу - организацию наблюдения и мониторинг хода голосования - ведет Общественный штаб по наблюдению за выборами в Красноярском крае. Его структура, руководитель и состав утверждается Общественной палатой региона.

Наталья Ильичева: Задача Общественного штаба - обеспечение мониторинга выборов на всех этапах и оперативное реагирование на возникающие сигналы с их квалифицированной оценкой.

- Общественный штаб - это структура гражданского общества, которая берет на себя ответственность за чистоту кампании. Давайте поговорим о том, как устроена эта работа изнутри. Из кого сегодня состоит ядро вашего штаба?

Наталья Ильичева: В составе Общественного штаба входят юристы, политологи, журналисты, правозащитники. Это представители авторитетных общественных организаций – Ассоциация юристов России, Союз журналистов России, АНО «Центр поддержки общественных инициатив» и других. Все имеют опыт электоральной экспертизы. При необходимости к работе штаба мы привлекаем экспертное сообщество – от представителей академического сообщества до лидеров общественного мнения.

Структура штаба сформирована с учетом стоящих задач. В его составе созданы рабочие группы, каждая из которых отвечает за своё направление: подготовку и координацию общественных наблюдателей; анализ и верификацию информации о ходе избирательной кампании, голосовании и подведении итогов выборов; правовую экспертизу поступающих сигналов и обращений; информационное сопровождение деятельности штаба и Центра общественного наблюдения за выборами.

В предвыборный период одна из основных задач Общественного штаба – подготовка общественных наблюдателей.

- Главные действующие лица в процессе наблюдения - это сами наблюдатели на избирательных участках. Кто сегодня приходит в общественный контроль за голосованием? Это всегда новые люди?

Наталья Ильичева: За время реализации проекта нам удалось сформировать устойчивый и профессиональный корпус наблюдателей, более 80% из которых принимают участие в общественном контроле за выборами на регулярной основе. Для многих это стало формой гражданской зрелости. Приходят представители общественных объединений, активные ветераны, много молодежи. Очень важно, чтобы их знания были актуальными, поэтому кандидаты в общественные наблюдатели проходят обучение.

Прошедшие подготовку общественные наблюдатели в дни голосования будут находиться на избирательных участках края. Их основная задача- наблюдение или мониторинг за ходом голосования и оперативное реагирование на нестандартные ситуации. Кроме того, они будут активно работать в социальных сетях, информируя граждан о ходе голосования, предоставляя объективную информацию и противодействуя распространению фейков.

Набор кандидатов в общественные наблюдатели на предстоящие выборы осуществляет Общественная палата Красноярского края. Подробная информация размещена на ее сайте.

- Наталья Владимировна, в российском законодательстве есть четкое разграничение: «наблюдатель от партии» и «общественный наблюдатель». В чем для простого гражданина принципиальная разница между ними?

Наталья Ильичева: Разница в целеполагании и политической нейтральности. Наблюдатель от партии защищает результат своего кандидата. Общественный наблюдатель стоит над схваткой. Его единственный интерес - соблюдение процедуры. Общественный наблюдатель абсолютно свободен в фиксации любых отклонений от регламента голосованич, не оглядываясь на политическую целесообразность своей партии.

- Перейдем к качеству человеческого капитала. Наблюдатель с низкой компетенцией может не только пропустить серьезное нарушение, но и спровоцировать конфликт там, где его нет, дискредитировав саму идею общественного контроля. На основании каких методических программ выстроено обучение? Чему вы учите наблюдателей?

Наталья Ильичева: Участники обучения изучают правовые основы избирательного законодательства, порядок работы на избирательных участках, алгоритмы действий в нестандартных ситуациях, методы противодействия информационным провокациям и многое другое. Главное наблюдатель должен научиться видеть, а не просто смотреть, должен быть соучастным.

Подготовка общественных наблюдателей проводится на основе единой образовательной программы Ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

Первые семинары по подготовке кандидатов в общественные наблюдатели прошли в Красноярске в конце июня. По мере формирования групп пройдут образовательные семинары и в муниципальных образованиях края.

- Кому подотчетен общественный наблюдатель? Если наблюдатель видит нарушение, что он должен делать?

Наталья Ильичева: Подчиняется он закону, но действует в интересах института общественного контроля, который мы представляем. Алгоритм действий наблюдателя прост. Если общественный наблюдатель видит на его взгляд нарушение, то он его фиксирует, привлекает внимание других наблюдателей, информирует председателя избирательной комиссии и сообщает в штаб. До завершения правовой экспертизы нашими специалистами любое сообщение классифицируется именно как сигнал, а не подтвержденный факт нарушения. Ни один сигнал ни от наблюдателей, ни из открытых источников не остается без внимания.

- Как обычному гражданину узнать, как проходит голосование?

Наталья Ильичева: 18, 19 и 20 сентября в Общественной палате Красноярского края начнет работу Центр общественного наблюдения за выборами в Красноярском края.

Доступ в Центр общественного наблюдения получат представители штабов кандидатов, партийные наблюдатели и граждане. Порядок посещения Центра регламентирован специальным алгоритмом. Подробности размещены на сайте Общественной палаты Красноярского края.

В течение дней голосования будут для СМИ будут организованы регулярные брифинги.

На информационных ресурсах Общественной палаты Красноярского края и регионального Общественного штаба по наблюдению за выборами будет размещаться актуальная информация: оперативные сообщения общественных наблюдателей с мест, экспертные комментарии юристов и аналитиков штаба, будет даваться оценка как хода самого голосования, так и результатов проверки сигналов о возможных нарушениях, в том числе выявленных в ходе мониторинга открытых источников.

- В вашей экспертной практике доводилось ли сталкиваться с нарушениями такого масштаба, что они ставили под сомнение легитимность результатов голосования?

Наталья Ильичева: Отмечу, что за все время реализации проекта по общественному наблюдению в Красноярском крае сигналы, которые эксперты штаба после проверки квалифицировали бы как нарушения, способные исказить волеизъявление граждан и повлиять на итоги голосования, выявлены не были. Подавляющее большинство сообщений при проверке оказываются либо нарушениями процедуры, которые участковые избирательные комиссии оперативно устраняют самостоятельно, либо информационными выбросами, не имеющими отношения к реальности.