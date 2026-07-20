Фото: Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии

20 июля стало известно о страшной и нелепой гибели 23-летней девушки в озере Песчанка под Красноярском. Она приехала отдохнуть с компанией на берегу. Сначала веселилась с друзьями, а потом оставила их у костра и пошла спать в машину. Никто и предположить не мог, что автомобиль станет для нее смертельной ловушкой.

Фото: Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии

Роковой сон в авто на склоне

В Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии рассказали, что автомобиль стоял на склоне над водоемом. Стояночный тормоз был неисправен, и водитель не придумал ничего лучше, чем включить передачу, чтобы зафиксировать автомобиль.

Компания осталась у костра на берегу, не замечая ничего странного. Молодежь не насторожило, что после того, как девушка оказалась в машине, завелся мотор. Сейчас специалисты выясняют, почему это произошло. Вероятно, роковым стало неосторожное движение. В итоге машина дрогнула, покатилась вниз, заехала в озеро и быстро скрылась под водой с пассажиркой внутри.

Фото: Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии

Паника у воды

Возможно, девушка проспала тот самый миг, когда вода хлынула в салон. Теперь этого не узнает никто. Сама выбраться наружу из западни она не смогла.

А ее друзья опомнились слишком поздно. Люди бросились к берегу, стали метаться, но не успели спасти человека. Да и могли ли они сделать это физически в той ситуации? Под силу ли им было открыть двери автомобиля, когда тот уже был скрыт водой?

В каком состоянии были отдыхающие, что они делали – уточняют следователи. Они восстанавливают картину случившегося.

Вызвали водолазов

После того, как на место происшествия прибыли вызванные полицейские, стало ясно – своими силами не справиться. Вызвали водолазов из Красноярского поисково-спасательного отряда.

Фото: КГКУ "Спасатель"

Специалисты спустились на дно дважды. Сначала они обнаружили автомобиль в толще воды и увидели тело в салоне. Его подняли и передали полицейским. После проведения судмедэкспертзы станет известна точная причина смерти, а также детали произошедшего.

Позже на берег достали и машину: сейчас ее изучают эксперты.

Что выясняют следователи

Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии начал свою проверку. Следователи выясняют, что привело к трагедии? И виноват ли кто-то в случившемся? Ответы на эти и другие вопросы узнаем позже.