Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 июля 2026 4:36

В Красноярском крае затонул в озере автомобиль с женщиной внутри

Машина с женщиной скатилась в озеро в Красноярском крае и скрылась под водой
Татьяна ЗЫКОВА
Фото: КГКУ «Спасатель»

Фото: КГКУ «Спасатель»

Ночью 20 июля в деревне Песчанка Красноярского края легковая машина по неизвестной пока причине съехала в озеро и затонула.

В КГКУ «Спасатель» рассказали, что в автомобиле находилась женщина. Уже известно, что она погибла. На месте происшествия работают полицейские, а также водолазы Красноярского поисково-спасательного отряда. Их вызвали, чтобы поднять тело. Других подробностей этой трагедии пока нет.

Это не первый случай в регионе за последнее время, когда люди оказываются под водой вместе с транспортом. Многие подобные происшествия связаны с нарушением водителями правил безопасности. Ранее на реке Большая Хета на полуострове Таймыре перевернулась и затонула моторная лодка, на борту которой находились мужчина и женщина. Они также погибли. Причины того происшествия тоже еще предстоит установить специалистам.