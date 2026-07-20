Барс по кличке Диинмей пытается привлечь внимание своенравной самки, которую в заповеднике называют Хулиганкой. Фото: Объединенная дирекция заповедника «Саяно-Шушенский» и нацпарка «Шушенский бор»

Ученые Саяно-Шушенского заповедника (он находится на юге Красноярского края) наблюдают за любовным треугольником краснокнижных хищников. В наше время для этого необязательно сидеть в засаде: в труднодоступных местах, где обитают ирбисы, установлены фотоловушки, которые реагируют на движение. Они работают днем и ночью, летом и зимой. Раз в несколько месяцев инспекторы собирают заполненные карты памяти и передают их исследователям. 20 июля те поделились новостями из жизни диких кошек, которые скрытно живут в Саянах. И оказалось, что между ними кипят нешуточные страсти!

Напомним, что ученые знают ирбисов «в лицо», их сейчас в заповеднике до 14 особей. На каждого заведен специальный паспорт с основной информацией о хищнике. А вы знали, что уникальное расположение пятен на шкуре зверя идентифицирует его, как человека - отпечатки пальцев? Для своего удобства люди дают большим кошкам клички. Согласитесь, что называть хищника навроде самец N 8 было бы скучно? Сами звери не в курсе, как их назвали.

Сердце красавицы уже занято?

Все началось с того, что камера засекла молодого самца по кличке Диинмей. Ему всего около двух лет, возраст романтический и горячий. На кадрах он не просто шел по следу самки: он буквально распевал проникновенное «соло» в надежде, что его голос услышит та, ради которой он рискнул пуститься в путь.

Фото: Объединенная дирекция заповедника «Саяно-Шушенский» и нацпарка «Шушенский бор»

Этот зов был адресован строптивой самке по кличке Хулиганка. Ранее фотоловушка зафиксировала, что в этом году у нее появился еще один кавалер. Пока неизвестно, кого из поклонников она выбрала. И выбрала ли вообще? Не исключено, сердце молодой кошки уже занято. Но это станет известно позже, когда в распоряжение ученых поступят новые кадры из дебрей Саян.

Новый претендент Диинмей против фаворита Межела

Не так давно ученые обнародовали кадры фотоловушек, на которых Хулиганка «кокетничала» с другим самцом – четырехлетним Межелом. Она бодала его лбом, терлась о него и всячески давала понять, что он ей далеко не безразличен. Однако кот не проявлял особого интереса к этим знакам внимания. По крайней мере, на камеру. Специалисты назвали то, что происходило приветственным ритуалом знакомства двух хищников-соседей, территории обитания которых частично наложились друг на друга. Но соседство не исключает и другие отношения.

А теперь на сцене появился Диинмей, который всеми силами пытается завоевать Хулиганку.

Фото: Объединенная дирекция заповедника «Саяно-Шушенский» и нацпарка «Шушенский бор»

Если она уже выбрала Межела, то Диинмею, увы, придется уйти ни с чем. Ждем следующий выпуск таежного реалити-шоу!

Откуда пришли самцы?

Интересно, что оба претендента на сердце хищницы не были коренными жителями этих мест. Они пришли на территорию Саяно-Шушенского заповедника издалека: c сопредельного кластера «Хан-Дээр», который относится к заповеднику «Убсунурская котловина». Их границы смыкаются, поэтому все эти земли образуют единую западно-саянскую семью ирбисов, где звери свободно кочуют в поисках лучшей жизни.

Почему самки правят бал

Старший научный сотрудник заповедника, териолог Роман Афанасьев, пояснил, что самок в этих краях сейчас семь, и они – главный ресурс, основа всей популяции. Они, в отличие от кочующих самцов, ведут оседлый образ жизни, прочно занимают свои индивидуальные охотничьи участки и не покидают их. Именно они являются тем ядром, вокруг которого кипят страсти. Самцы же, напротив, всегда в движении.

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