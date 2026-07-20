Пасечники Красноярского края заявили о гибели пчел после обработки полей

В Большемуртинском районе края расследуют гибель миллионов пчел Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

В Красноярском крае устанавливаются подробности гибели пчел в Большемуртинском районе. Информацию об этом «КП-Красноярск» подтвердили в краевой прокуратуре и МВД.

В надзорное ведомство обратились 22 пчеловода из Большой Мурты, Межово, Малого Кантата и Хмелево. Сколько пчел погибло - точно неизвестно, но в некоторых СМИ сообщают, что их число достигло 20-30 миллионов.

Пасечники считают, что это случилось из-за обработки соседних рапсовых полей сильнодействующими химикатами, о которой их не предупредили. Для многих пчеловодов это был единственный источник заработка.

За нарушение порядка работы с пестицидами может грозить административная ответственность. Также если аграрии все-таки виновны в гибели пчел, то помимо «административки» их могу привлечь к возмещению ущерба пострадавшим.

Также ранее сообщалось, что в местных газетах были уведомления об обработках полей, но едва заметные и без указания конкретных участков земли. В региональной прокуратуре «КП-Красноярск» рассказали, что две заметки были напечатаны обычным шрифтом.

Сейчас устанавливается истинная причина гибели пчел и масштаб бедствия. Вероятно, регион мог потерять десяток тонн меда.

Отметим, что подобные случаи происходят в крае далеко не впервые: к примеру, в 2021 году пчеловоды из Боготольского района так же обнаружили ульи и поля, усыпанные пчелиными трупиками. Экспертиза установила, что в организме пчел огромное количество свинца, цинка и меди из-за обработки местных рапсовых полей от вредителей.

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