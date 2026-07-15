«Я буду как Адэль — солдатом»: уроженка Красноярского края приняла роды «королевской» двойни на борту самолета

Фото: газеты «Эвенкийская жизнь»

Уроженка поселка Тура и военный фельдшер Адэль Эралиева приняла роды «королевской» двойни прямо на высоте 10 тысяч метров — в самолете из Санкт-Петербурга в Красноярск. Как сообщает газета «Эвенкийская жизнь», девушка в начале июля возвращалась на малую родину, однако обычный перелет превратился в настоящее «боевое крещение»: у сидевшей рядом беременной пассажирки внезапно начались схватки.

Сначала на помощь откликнулся врач, но он оказался стоматологом. Адэль же недавно выучилась в северной столице на военного фельдшера и уже принимала роды — правда, только как практикант под наблюдением специалистов.

– Если честно, надеялась, что на борту есть и другие медики. Я ведь только окончила медицинский, – призналась она журналистам издания.

Действовать пришлось самой. Роды, как говорит сама фельдшер, прошли быстро — малыши появились на свет уже на четвертом часу полета. Однако без сложностей не обошлось: мальчик все никак не хотел переворачиваться в нужное положение. К счастью, после небольшой помощи Адэль он изменил позицию и спокойно вышел. Так на высоте 10 тысяч метров появились близнецы — мальчик и девочка.

Кстати, такие двойни еще называют «королевскими», аристократы прошлых лет очень ценили возможность, которую одновременно давали такие малыши: девочка продолжала род, мальчик наследовал титулы.

На борту самолета фельдшеру помогли другие пассажиры — держали роженицу. Женщины на происходящее реагировали спокойно, а вот один из мужчин не выдержал и упал в обморок во время родов.

– Я еще подумала: «Блин, только этого мне не хватало!», – говорит Адэль.

С впечатлительным пассажиром все хорошо — позже его привели в чувство. Детей же укутали в пледы и после посадки вместе с мамой передали медикам. Молодая мама теперь планирует назвать дочку в честь военного фельдшера.

Кстати, сама Адэль из многодетной семьи — у нее сестра и два брата. Старшему 16 лет, планирует стать спасателем.

– Младшему семь, он говорит: «Я буду как Адэль — солдатом», – смеется фельдшер.

По распределению девушку отправили на Камчатку — в авиаполк Тихоокеанского флота. Ранее Адэль работала с ранеными солдатами в Белгородской и Херсонской областях.