Знакомые пропавшего неделю назад в Красноярске Петра Хохлова рассказали о нем. Скриншот видео с камер. Предоставлено: подругой Петра.

Крупный мужской силуэт в ночи спускается по лестнице и пытается до кого-то дозвониться. Это 29-летний Петр Хохлов, которого уже неделю ищет весь Красноярск.

Молодой мужчина пропал ночью 10 июня в центре города. До этого – встречался с подругой, они прошлись по набережной. После прогулки молодой человек остался в районе улицы Дубровинского и перестал выходить на связь… Подробности этой истории и версии исчезновения парня в Красноярске – в нашем материале.

«Он запутался в себе»

«КП-Красноярск» пообщалась с подругой парня, которая видела его последней.

- Петр в тот вечер был подавлен, но мы отлично пообщались, вспомнили былое. Разошлись где-то в 23:45-00:15, в этом промежутке. Незадолго до пропажи он разругался с родными. Мне говорил, что чувствует себя одиноко, что у него никого нет. Не так давно была история, он задолжал денег. Петя пользовался кредитной картой друга, а его мать узнала об этом и подала в суд. Он уже все выплатил. А пару недель назад женщина потребовала с него еще 140 тысяч.

После прогулки Петр отказался ехать домой и решил остаться на набережной. Подруга его покинула. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как он спускался по лестнице к набережной Енисея в районе БКЗ. Далее след обрывается…

После пропажи, по словам его подруги, им предоставили только одну видеозапись. Странность в том, что камеры в тех местах буквально на каждом шагу.

Петя в онлайне

Перед пропажей Петр набрал своей сестре, но та не отвечала, а когда перезвонила, то тот уже был недоступен. До тети ему удалось дозвониться. Он сказал ей о своих трудностях. Больше мужчину никто не слышал и не видел.

- У сестры он так и недоступен. А у меня гудки идут, - говорит подруга Петра, которая последняя его видела.

А 15 июля аккаунт Петра был в сети. У родных нет доступа к его странице. Неужели, это он?

Ориентировка: «Поиск пропавших детей»

«Он не мог!»

Петр Хохлов работал проводником. Между поездками, пока были свободные недели, трудился кондуктором в красноярских автобусах. 8 июля он уволился, собирался сменить род деятельности и учиться на водителя троллейбуса. Все, кто его знал, после новости об исчезновении были в шоке: кто-кто, но не Петя... Это на него совсем непохоже.

- Он астматик и аллергик. У него часто скакало давление. Может, ему стало плохо, и кто-то помог? Может, он в больнице не под своим именем.

А может после навалившихся проблем житель Красноярска решил на время исчезнуть? Родные мужчины верят только в лучший исход. «КП-Красноярск» следит за этой историей.

Если вы что-либо знаете о местонахождении Петра Хохлова, то позвоните по номерам: 8(391)227-44-55 (дежурная часть) или 8-950-99-66-066 (волонтеры).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Есть надежда: с аккаунта пропавшего в центре Красноярска молодого мужчины вышли в сеть