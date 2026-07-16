В Красноярске продолжаются поиски Петра Хохлова, который пропал в центре города. На фото: Петр. Фото: «Поиск пропавших детей»

- Петя, как же так?!

- Родной наш, найдись!

В Красноярске продолжаются поиски 29-летнего Петра Хохлова. Парень пропал ночью 10 июля, последний раз камера зафиксировала его в центре города. Петр трудился в РЖД проводником, но совсем недавно уволился и собирался устраиваться в другое место. По крайне мере, так сообщают его знакомые под постом с ориентировкой в группе «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной. И вообще, новость о том, что пропал молодой мужчина, вызвала особый отклик. Особенно у тех, кто знал Петра. Пишут, на него это непохоже…

Высокий (ростом 199 см) видный парень пропал прямо в центре города. 10 июля, чуть позже полуночи, камера видеонаблюдения зафиксировала, как он спускался к набережной Енисея в районе БКЗ. Далее след обрывается…

- Работали вместе, хороший человек, отзывчивый. Дай бог, чтобы все хорошо было.

- Как же так... Петя, найдись. Хороший такой парень.

15 июля с аккаунта Петра в соцсети кто-то заходил. Это «КП-Красноярск» подтвердила руководитель отряда «Поиск пропавших детей» Светлана Торгашина. Отметим, что у родных пропавшего нет доступа к его странице. Также сообщается, что телефон мужчины появился в сети после нескольких дней молчания. Родные верят в лучшее.

Ориентировка: «Поиск пропавших детей»

Известно, что в Красноярск приехала сестра мужчины. Его поиски продолжаются.

Если вам что-либо известно о местонахождении Петра Хохлова, то позвоните по номерам: 8(391)227-44-55 (дежурная часть) или 8-950-99-66-066 (волонтеры).