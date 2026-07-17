Нужен забулдыга-1 и забулдыга-2: под Красноярском проводится кастинг актеров для съемок нового фильма

В Красноярском крае снимут новый сериал. Фото: пресс-служба «Триикс Медиа»

Требуются актеры на характерные роли – забулдыга-1 и забулдыга-2: такое объявление появилось на сайте «Енисей кино». Нужно не просто пьянчужку из сельской местности сыграть, а так, чтобы зрителям образ запомнился. Хоть роли и эпизодические, но текст будет. И даже пробы будут – выберут того кандидата на роль, который лучше в образ войдет.

Напомним, что в Красноярском крае идет подготовка к съемкам восьмисерийного сериала «Один из нас». В его основу легла реальная история Виссариона, лидера общины, деятельность которой ныне запрещена решением суда. Что-то подсказывает, что по сюжету забулдыгам предстоит войти в эту общину. Или нет… потом увидим.

А вообще на кастинг приглашают жителей деревни, нужны мужчины и женщины в возрасте от 30 лет. Наряжаться не нужно, только повседневный стиль, естественный. Так сказать: в чем по двору – в том и по улице. Место кастинга – поселок Усть-Мана, дата – 21 июля (вторник). Работать придется целый день. И, соответственно, будут гонорары.

Но поскольку толпой на площадку не пустят, нужно зарегистрироваться. Ранее, кстати объявлялся кастинг таких персонажей, как посетители ресторана, пассажиры в аэропорту со своими чемоданами, модные молодые журналисты, пацаны 8-9 лет.