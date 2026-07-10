В крае пройдут съемки драмы о Виссарионе. Фото: Кинокомпания «Триикс Медиа»

В Красноярском крае пройдут съемки восьмисерийного сериала «Один из нас». Это криминальная драма, в основу которой вошла реальная история, связанная с задержанием лидера общины «Церковь последнего завета» Сергея Торопа или Виссариона.

После старта работы в Санкт-Петербурге съемочная группа отправится в Сибирь, где пройдут ключевые эпизоды сериала.

Фото: Кинокомпания «Триикс Медиа»

Главным героем истории станет офицер ФСБ Андрей Филатов, роль которого исполняет Кирилл Балобан. По сюжету ему предстоит внедриться в закрытую религиозную общину – нам обещают передать атмосферу удаленного поселения.

Премьера состоится на телеканале НТВ. В ролях: Евгений Коряковский, Кирилл Балобан, Алексей Шевченков, Диана Малютина, Екатерина Домашенко, Герман Чернов, Илья Шидловский, Максим Митяшин, Михаил Тарабукин, Денис Старков, Юсуп Бахшиев, Ольга Белинская, Антон Бабичев, Валентин Казикин и другие.

Напомним, «Община Виссариона» действительно существует с 90-х годов на юге Красноярского края, в таежной деревне Курагинского района.

Основателя Сергея Торопа и его сообщников задержали в 2020 году. Силовики прибыли в «Город Солнца» на вертолетах и с целой колонной автозаков.

В июне 2025 года суд приговорил Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова к 12, 11 и 12 годам лишения свободы за создание организации, посягающей на личность и права граждан и нанесение вреда их здоровью. Тем временем, «Город Солнца» без своего создателя не угас. Его жители продолжают там жить и трудиться.

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