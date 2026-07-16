В Красноярском крае отца будут судить за опасную езду сына на питбайке

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16 июля стало известно, что в Красноярском крае завели уголовное дело против 46-летнего жителя села Атаманово за вовлечение сына в опасное для его жизни занятие. Ему грозит до одного года лишения свободы. Мужчину подозревают в том, что он позволил подростку сесть за руль питбайка, хотя у школьника не было прав.

В Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии поделились версией произошедшего: в мае 2025 года взрослый сельчанин купил двухколесник, для управления которым нужны водительские права. Он обучил сына ездить на этой технике и не контролировал, когда тот берет мотоцикл.

Все закончилось бедой: в апреле 2026 года 13-летний мальчик катал на питбайке 15-летнего приятеля и попал в аварию. Оба подростка получили травмы, которые медики признали повреждениями средней тяжести.

Сейчас следователи разбираются во всех деталях случившегося и напоминают родителям: нельзя разрешать детям управлять мотоциклами, машинами и другой техникой без прав и подготовки. Это не просто нарушение правил, а угроза жизни и здоровью юных водителей и их пассажиров.