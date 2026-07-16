Не более четырех случаев за 30 лет: красноярские онкологи вернули полноценное дыхание 78-летней пациентке с вросшей в легкое опухолью

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В Красноярском краевом клиническом онкодиспансере имени Крыжановского произошло событие, достойное отдельного репортажа. Хирурги торакального отделения успешно провели операцию, которая в практике встречается настолько редко, что руководитель хирургической бригады может пересчитать подобные случаи за 30 лет работы по пальцам одной руки.

15 июля подробностями поделились в министерстве здравоохранения Красноярского края.

Редкая патология

Пациентке – 78 лет, диагноз – аденокарцинома верхней доли левого легкого. Однако главная трудность крылась не столько в самом онкологическом заболевании, сколько в том, куда успела добраться опухоль. Новообразование проросло в единственную легочную артерию, питающую кровью все левое легкое.

Для сравнения: правое легкое получает кровь из двух сосудов, а левое – только из одного. Повредить эту магистраль – значит фактически оставить целый орган без кислородного снабжения.

Орган пришлось «отключить» на время

Хирургическую бригаду возглавил заведующий отделением Алексей Крат.

На первом этапе врачи временно перекрыли кровоток в левом легком: словно обесточили участок, чтобы безопасно работать с поврежденной зоной.

После этого они удалили верхнюю долю вместе с тем фрагментом артерии, куда уже вросла опухоль. Потеря ткани оказалась серьезной: около 2,5 сантиметров. Но вместо того чтобы удалять все легкое целиком или прибегать к протезированию сосуда, хирурги решили восстановить артерию напрямую.

Они наложили сосудистый шов – это филигранная работа, которую может выполнить не каждый. У профессионалов на это ушло всего 12 минут. Затем кровоток вернули в прежнее русло.

Почему это почти подвиг

Как позже пояснил Крат, за всю его практику подобных вмешательств было лишь три или четыре. Обычно при врастании опухоли в артерию она уходит слишком глубоко, и тогда остается либо подключать сосудистых хирургов для установки протеза, либо удалять орган целиком.

Но для пациентки в столь почтенном возрасте жизнь с одним легким стала бы тяжелым испытанием. Ее неизбежно преследовали бы постоянная одышка, высокий риск пневмонии и колоссальная нагрузка на сердце. Фактически ее ожидала бы инвалидность с необходимостью носить кислородную маску.

Хирургам удалось сохранить женщине полноценное дыхание и способность двигаться без посторонней помощи.

Выписали на одиннадцатые сутки

После вмешательства женщина провела в реанимации три дня – обычный срок для подобного уровня сложности. Уже на одиннадцатые сутки ее выписали из стационара.

Врачи поделились, что решающую роль сыграла не только виртуозная техника работы хирургов, но и скрупулезная предоперационная диагностика. Современные методы визуализации позволили увидеть, как распространилась опухоль. Буквально просчитать каждый шаг еще до того, как был сделан первый разрез.

Сыграло роль и то, что хирургическая бригада продемонстрировала безупречное владение сосудистым швом – навыком, который в онкодиспансере требуется далеко не каждый день, но именно он в критический момент позволяет сохранить пациенту не только орган, но и полноценную жизнь.

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