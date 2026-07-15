Фото: прокуратура

В Красноярске директор пивоваренного предприятия «Производство №1» скрыл восемь миллионов рублей от налоговой. По версии краевой прокуратуры, еще в 2024–2025 годах у фирмы накопились серьезные долги перед бюджетом — более 15 миллионов.

Налоговый орган запустил механизм взыскания: выставил инкассовые поручения, заблокировал операции по счетам и арестовал имущество. Директор начал искать способы обойти ограничения.

Фото: прокуратура

В итоге он организовал расчеты через счета третьего лица. Все деньги проходили мимо механизма принудительного взыскания. Так бизнесмен и скрыл восемь миллионов рублей.

Руководитель пивзавода вину признал и пояснил, что рассчитывал сохранить работу компании и исполнить обязательства перед партнерами. Задолженность перед бюджетом он уже погасил.

Однако сотрудники надзорного ведомства уже направили уголовное дело в суд. Теперь бизнесмену грозит до трех лет лишения свободы.

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