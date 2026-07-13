Расскажем, как Красноярск и Ачинск отметит День металлурга-2026 Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Красноярске и Ачинске отметят День металлурга. Расскажем, как пройдет праздник и как можно будет бесплатно добраться до площадки.

День металлурга в Красноярске и Ачинске-2026

В Красноярске праздник отметят 18 июля концертом Gayazovs Brothers («До встречи на танцполе» и «Малиновая лада»). Также на сцене выступит Gazan, известный по трекам «67 (Six Seven)», «Бархатные тяги», «Абу бандит». Концерт пройдет на Большой поляне острова Татышев.

18 июля в городе запустят бесплатные автобусы. Они будут ходить без остановок с интервалом около пяти минут с 17:30 до 23:00.

Отправиться на праздник можно будет с двух точек: с левого берега – от ТЦ «Авиатор», с правого берега – от гипермаркета «О’кей».

В Ачинске День металлурга объединят с Днем города – концерт состоится 17 июля. На площади у Дворца культуры выступят группы BEARWOLF и также Gazan.

Вход на праздники свободный. Начало в 18:00.

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