В Красноярском крае завершился фестиваль «МИР Сибири». Фото: дирекция фестиваля

В Красноярском крае подвели итоги Международного фестиваля этнической музыки и ремесел «МИР Сибири», который в 22-й раз прошел в поселке Шушенское. С 9 по 12 июля праздник объединил 83 тысячи человек с разных уголков края, Хакасии и других регионов России.

По традиции там действовали площадки: интеллектуальная «Беседка», интерактивная «Обрядовая поляна», многонациональная «Этнодеревня» и колоритный «Город мастеров». А в выставочном зале музея-заповедника «Шушенское» открылась выставка работ номинантов мастеровой премии «МИРА».

Фото: дирекция фестиваля

Впервые на фестивале прошли старты карапузов. Также прошли свадебные официальные регистрации – восемь пар в национальных свадебных костюмах обменялись кольцами и получили свидетельства о браке. Свадебные официальные регистрации вошли впервые в программу фестиваля в 2025 году.

Каждый что-то нашел для себя, ведь за эти дни прошли сотни мероприятий и событий. На площадках можно было встретить представителей Индии, Беларуси, Киргизии, Армении, Франции, Узбекистана. Среди участников – JAN-e-JAN, «Белолуна», Zventa Sventana, ielele, Неизвестный Композитор, MaBang, ансамбль «Джанги», совместный проект Morgane Ji и Gurude, AY YOLA и Qaraqoom. Исполнители представили аутентичные образцы песенной, инструментальной и обрядовой культуры своих народов. Одним из хедлайнеров стала башкирская группа Ay Yola, которая зажгла со своих хитом Homay и порадовала зрителей другими композициями.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В конкурсной программе фестиваля приняли участие 43 финалиста из 16 регионов нашей страны. Артисты демонстрировали свои таланты на Главной сцене МИРа, мастера выставляли работы на суд жюри и зрителей в музее-заповеднике «Шушенское». По итогам определили призеров и победителей.

Победители фестиваля «МИР Сибири» в 2026 году

Гран-при мастеровой премии «МИРА» 2026 года завоевал Марат Дамдын из Кызыла (Республика Тыва). Мастер представил национальные музыкальные инструменты.

Лучшей среди номинантов этномузыкальной премии «МИРА» стала солистка-вокалистка Туяра Алексеева из села Сунтар Республики Саха (Якутия).

Малую Чашу «МИРА» вручили одиннадцатилетней артистке Агате Ховалыг из Кызыла.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Отметим, что XXII Международный фестиваль «МИР Сибири» получил эгиду Комиссии России по делам ЮНЕСКО, прошел при поддержке МИД России и вошел в число мероприятий Года единства народов России.