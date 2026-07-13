В Красноярском крае подвели итоги Международного фестиваля этнической музыки и ремесел «МИР Сибири», который в 22-й раз прошел в поселке Шушенское. С 9 по 12 июля праздник объединил 83 тысячи человек с разных уголков края, Хакасии и других регионов России.
По традиции там действовали площадки: интеллектуальная «Беседка», интерактивная «Обрядовая поляна», многонациональная «Этнодеревня» и колоритный «Город мастеров». А в выставочном зале музея-заповедника «Шушенское» открылась выставка работ номинантов мастеровой премии «МИРА».
Впервые на фестивале прошли старты карапузов. Также прошли свадебные официальные регистрации – восемь пар в национальных свадебных костюмах обменялись кольцами и получили свидетельства о браке. Свадебные официальные регистрации вошли впервые в программу фестиваля в 2025 году.
Каждый что-то нашел для себя, ведь за эти дни прошли сотни мероприятий и событий. На площадках можно было встретить представителей Индии, Беларуси, Киргизии, Армении, Франции, Узбекистана. Среди участников – JAN-e-JAN, «Белолуна», Zventa Sventana, ielele, Неизвестный Композитор, MaBang, ансамбль «Джанги», совместный проект Morgane Ji и Gurude, AY YOLA и Qaraqoom. Исполнители представили аутентичные образцы песенной, инструментальной и обрядовой культуры своих народов. Одним из хедлайнеров стала башкирская группа Ay Yola, которая зажгла со своих хитом Homay и порадовала зрителей другими композициями.
В конкурсной программе фестиваля приняли участие 43 финалиста из 16 регионов нашей страны. Артисты демонстрировали свои таланты на Главной сцене МИРа, мастера выставляли работы на суд жюри и зрителей в музее-заповеднике «Шушенское». По итогам определили призеров и победителей.
Гран-при мастеровой премии «МИРА» 2026 года завоевал Марат Дамдын из Кызыла (Республика Тыва). Мастер представил национальные музыкальные инструменты.
Лучшей среди номинантов этномузыкальной премии «МИРА» стала солистка-вокалистка Туяра Алексеева из села Сунтар Республики Саха (Якутия).
Малую Чашу «МИРА» вручили одиннадцатилетней артистке Агате Ховалыг из Кызыла.
Отметим, что XXII Международный фестиваль «МИР Сибири» получил эгиду Комиссии России по делам ЮНЕСКО, прошел при поддержке МИД России и вошел в число мероприятий Года единства народов России.