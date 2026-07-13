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Лето возвращается в город после короткого похолодания: наступившая рабочая неделя будет теплой, но дождливой. По данным сервиса Gismeteo, сегодня воздух прогреется до +25 градусов, без осадков. Рассказываем о погоде в Красноярске с 13 по 17 июля 2026 года.

Погода в Красноярске 13 июля

В понедельник температура воздуха днем составит +25 градусов, безоблачно и без осадков. Вечером будет дуть умеренный ветер до восьми метров в секунду. Ближе к ночи столбики термометров покажут до +18.

Погода в Красноярске 14 июля

Завтра город накроют дожди. Днем потеплеет до +22. Вечером существенных осадков не ожидается. Ветер умеренный — до восьми метров в секунду. Ночью — около +17 градусов.

Погода в Красноярске 15 июля

В среду без серьезных изменений: будет облачно, днем небольшой дождь и до +24 градусов. Снова умеренный ветер — до девяти метров в секунду. Ночью за окном будет до +17.

Погода в Красноярске 16 июля

В четверг облачно, без осадков и до +25. Утром ожидается туман. Ветер слабый — до трех метров в секунду. Ночью похолодает до +20 градусов.

Погода в Красноярске 17 июля

Достаем зонты: в пятницу за окном будет до +24 градусов, облачно. C 13:00 в городе ожидается дождь, который не прекратится до вечера. Ветер умеренный — до пяти метров в секунду. Вечером — до +20.

Напомним, что 1 июля в пресс-центре «КП-Красноярск» прошла традиционная пресс-конференция, посвященная прогнозу погоды на месяц.

Начальник отдела метеопрогнозов Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов подвел климатические итоги июня и рассказал, какие погодные сюрпризы ждать от нового месяца.