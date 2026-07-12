Красноярка пожаловалась на травлю ее дочки в детском лагере. Фото: 8 канал.

- Все тело ребенка было в ушибах и синяках, посмотрите сами! – жительница Красноярска Ксения до сих пор не может отойти от шока. Она отправила свою 7-летнюю дочку Алену* на отдых в летний лагерь, а обратно девочка приехала избитой. По словам матери, Алену затравили соседки по комнате. Возмущенная женщина обратилась за помощью к Екатерине Мизулиной, главе Лиги безопасного интернета. Подробности – у «КП» - Красноярск.

«Заткнись тут, рот вообще не отрывай!»

Все случилось этим летом в лагере «Умка». Туда отправили на две недели 7-летнюю Алену. Семья заплатили за путевку 78 тысяч рублей. Надеялись, девочка отдохнет и оздоровится. Не тут-то было: вместо хороших впечатлений и новых друзей девочка получила травмы.

Дело в том, что дочку поселили в комнате со старшими девочками, объясняет Ксения. Им по 10-11 лет, выше Алены на две головы. Понятно, интересы у них разные.

В первый раз конфликт случился, когда Аленка начала… петь. Ребенку семь лет, она любит распевать песенки, что тут такого? – недоумевает мать.

Но у соседок по комнате это вызвало приступ раздражения. На девочку стали шикать, разговаривали грубо.

- В конце концов, сказали: «Заткнись тут, вообще рот не открывай!» - передает Ксения слова обидчиц дочери. – Закончилось рукоприкладством. Вожатая знала, что Алену побили, но даже не отвела ее на медосмотр.

Ребенок приехали из лагеря весь в синяках и ушибах. Фото: 7 канал.

Травили, как зверька, просто так

О случившемся малышка рассказала родителям. Они связались с вожатыми, в ответ те пообещали исправить ситуацию. И что же?

Когда смена закончилась, Алену забрали домой, выяснилось страшное. Оказывается, над ней издевались все это время, продолжает мать.

По ее сведениям, после того, как подключились вожатые, были разбирательства, соседки Алены по комнате ожесточились. И, видимо, решили ей не спускать.

- Дочка играла с куклой, уронила ее под кровать. Тогда они окружили ее, начали пинать ногами, не давая выйти. И делали так несколько раз – и в комнате, и на улице, - говорит Ксения. - Били, толкали, обзывали дурой и неразвитой.

Ребенка шпыняли и травили, как зверька. Просто так, без всякой причины. Узнав об этом, мать вернулась в лагерь, встретилась с начальником, сотрудниками.

- Вожатая заявила: «Вина на мне!». Когда до нее дошла новость о случившемся, она созвонилась с родителями девочек, обижавших дочку,- поделилась мама Алены. – Но почему не сообщила нам?

Из обращения родителей к Екатерине Мизулиной. Фото: соцсети.

После «отдыха» поехали снимать побои

Потрясенная произошедшим семья обратилась в полицию, прокуратуру, минобразования края, Роспотребнадзор. Написали даже Екатерине Мизулиной. Рассказ матери Алены глава Лиги безопасного интернета опубликовала на своей странице, отметив:

- Вдобавок ко всему, лагерь вообще не находится в региональном реестре организаций летнего отдыха и оздоровления, поэтому в принципе не имеет права принимать у себя детей и оказывать услуги по и отдыху и оздоровлению!

Но руководство лагеря свою вину признавать отказывается, разводит руками Ксения. Меж тем после такого «отдыха» семье пришлось показать ребенка медикам, снимать побои. Кстати, некоторые из гематом держались несколько дней. Вот такое «оздоровление».

- Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, - прокомментировала «КП» - Красноярск Юлия Арбузова, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ. – По данными следствия, в период пребывания в лагере проживающие в одной комнате дети совершали противоправные действия в отношении 7-летней девочки, применяли физическую силу. При этом руководство лагеря не предпринимало никаких мер по урегулированию ситуации. Следователями проводятся все необходимые действия по установлению обстоятельств произошедшего. Дело находится на контроле руководства краевого следственного управления.

«Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием ситуации.

За помощь в подготовке публикации благодарим ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ, а также наших коллег с 8 канала.

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