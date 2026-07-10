«Чтобы никого больше не привела»: ревнивец из Красноярского края устроил крупный пожар на участке бывшей жены

В Емельяново задержали 60-летнего мужчину, который поджег имущество бывшей Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Емельяново задержали мужчину, который из-за обиды на бывшую супругу устроил крупный пожар. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Свой поступок он объяснил тем, что женщина отказала ему в чувствах. Таким образом он решил «восстановить справедливость».

60-летний житель проник на ее участок, сломал замок в бане и поджег диван. Выбор на этот предмет мебели пал не случайно: ревнивец решил уничтожить «локацию любви», чтобы женщина больше никого не смогла привести.

А дальше огонь распространился на саму баню и захватил беседку, хозяйственную постройку и часть забора, принадлежавшие бывшей. Сумма материального ущерба составила два миллиона рублей.

За это поджигателю грозит до пяти лет колонии. Следователи завели на него уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога».

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