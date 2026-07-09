В Саяногорске осудили мужчину, на базе которого погибли трое парней. На фото: Денис, Дима и Данил. Фото: соцсети

В Хакасии поставили точку в деле о страшном пожаре на базе отдыха, который унес жизни трех молодых людей. Денису, Дмитрию и Данилу было всего 21, 22 и 23 года. В начале 2026 года парни собрались на базе отдыха под Саяногорском, чтобы отметить день рождения. С ними был еще один приятель, ему чудом удалось выжить. Что произошло в ту ночь и какой срок получил виновник – в материале «КП-Красноярск».

Трое сгорели, а четвертый спасся

31 января 2026 года четверо жителей Саяногорска приехали на базу «Берендей». Парни планировали попариться в бане, пожарить мясо и просто отдохнуть на природе. Так и получилось. Но, спустя несколько часов отдыха, все обернулось страшной трагедией.

Уже за полночь друзья легли спать, как вскоре в домике вспыхнул пожар. Денис, Дима и Данил отравились угарным газом. Их четвертый друг чудом спасся: парень спал ближе всех к выходу и уснул незадолго до внезапного возгорания. Когда он почувствовал жар, то выбежал, разбил окно, однако его друзья уже горели, поскольку были практически в эпицентре.

К моменту прибытия сотрудников МЧС от дома площадью 72 квадратных метра практически ничего не осталось. На пепелище нашли три тела. Вскоре выяснилось, что очаг возгорания был около печи в бане, которая кустарно установлена. А вся база оказалась вовсе небезопасной. 69-летний хозяин домика прекрасно это понимал, но продолжал сдавать ее ради прибыли. Также на базе не было пожарных извещателей и огнетушителя.

Жертвой мог стать кто угодно

Трагедия не оставила равнодушными жителей Хакасии. Люди скорбили и как могли поддерживали близких погибших. А ранее отдыхавшие в этом домике жители писали, что могли точно так же угореть. Правда, после скандала с хозяевами, ЧП заминали. Горько осознавать, что если бы не это, то все могло обернуться иначе…

«Вину признаю»

После пожара на владельца базы завели дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц. Вину мужчина признал. Правда, молодых людей уже не вернешь. У них остались родители, а один из парней недавно начал строить свою семью.

8 июля 2026 года суд вынес бизнесмену приговор: жителю Саяногорска назначили 3, 5 года лишения свободы, которые ему предстоит отбывать в колонии общего режима. Кроме того, суд назначил взыскать с мужчины компенсацию морального вреда и материальный ущерб на сумму более трех миллионов рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу, его могут обжаловать.

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