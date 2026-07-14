До 12-ти – со взрослыми: в Красноярском крае изменились правила купания детей

В крае начали действовать новые правила купания детей Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Красноярском крае начали действовать новые правила купания детей. Это связано с печальной статистикой. С начала лета 2026 года на водоемах региона пострадали 14 детей. Троих из них не удалось спасти. Практически во всех случаях причиной ЧП стало одно то, что дети оказались у воды без присмотра.

Трагедии всерьез взволновали общественность. По инициативе прокуратуры края Законодательное Собрание края приняло изменения в закон о защите прав ребенка. Его цель – избежать подобные трагедии.

Теперь:

- Детям до 12 лет запрещено купаться без сопровождения взрослых;

- детям до 7 лет – находиться на воде без индивидуальных спасательных средств.

За нарушения грозят штрафы (статья 1.4 Закона Красноярского края «Об административных правонарушениях»). Но тут даже дело не в них, а в том, что даже минута без присмотра может стоить ребенку жизни.

Ранее мы рассказывали, что 18 июля в Дивногорске пройдет фестиваль памяти погибшей от рук рецидивиста школьницы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«ПолинаФест»: 18 июля в Дивногорске пройдет фестиваль памяти погибшей от рук рецидивиста школьницы