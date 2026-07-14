В Дивногорске пройдет «ПолинаФест». На фото: Полина Жигаева. Фото: соцсети

Прошло почти три года с момента трагической гибели 16-летней Полины Жигаевой из Дивногорска. 22 июля 2023 года девушка шла на встречу с подругой и стала жертвой рецидивиста Ивана Папенко. 35-летний убийца, только что освободившийся из мест лишения свободы, подстерег горожанку у виадука, увел в лес, где над ней надругался, а затем ограбил убил.

Рецидивист признался, что в тот день ждал прохожих. Ему нужны были деньги на алкоголь, и он собирался кого-то ограбить. Не повезло проходившей мимо школьнице...

В ответ на вопрос, желает ли он находиться на свободе, Папенко заявил: «Нет. Не факт, что еще раз не совершу». В итоге мучитель получил пожизненное. Правда, девушку, которая погибла от его рук, не вернуть.

В память о дочери семья Жигаевых ежегодно организует благотворительный фестиваль. Собранные средства направляются отряду «Поиск пропавших детей» имени Оксаны Василишиной – его волонтеры участвовали в поисках школьницы.

«Полина Фест 2026» в Дивногорске

«Полина Фест 2026» состоится 18 июля на площади ГДК «Энергетик» в Дивногорске. Начало в 15:00. В программе: мастер-классы для детей и взрослых, ярмарка рукоделия и угощения, выступления солистов и творческих коллективов края.

У мероприятия две цели. Первая – почтить память Полины, а вторая – собрать средства для волонтеров.

Помощь каждого из вас может стать чьим-то шансом на возвращение домой!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Виновен. Пожизненное»: в Красноярске вынесли приговор убийце дивногорской школьницы