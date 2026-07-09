До +23 и небольшой дождь: красноярцев ждут пасмурные и теплые выходные

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Жара не торопится возвращаться в город: по данным сервиса Gismeteo, в субботу днем столбики термометров покажут всего до +20 градусов.

Рассказываем о погоде в Красноярске на 11–12 июля 2026 года.

Погода в Красноярске 11 июля

Снова достаем зонтики: в субботу, 11 июля, температура воздуха днем составит всего +20 градусов, пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером ветер усилится до пяти метров в секунду.

Ближе к ночи столбики термометров «упадут» до +16. За окном снова будет пасмурно, без существенных осадков.

Погода в Красноярске 12 июля

В воскресенье потеплеет: весь день будет малооблачно и без осадков, утром возможен туман. Днем в нашем городе ожидается до +23 градусов, а вечером — около +17. Ветер умеренный — от четырех до шести метров в секунду.

Ночью снова без осадков и малооблачно.

Напомним, что 1 июля в пресс-центре «КП-Красноярск» прошла традиционная пресс-конференция, посвященная прогнозу погоды на месяц.

Начальник отдела метеопрогнозов Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов подвел климатические итоги июня и рассказал, какие сюрпризы ждать от нового месяца.