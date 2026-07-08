Мать погибшей в Ачинске девочки допросят 8 июля. Фото: соцсети

5 июля у железнодорожных путей в Ачинске Красноярского края нашли тело пятилетней девочки, которая пропала вместе с матерью более недели назад. На след 32-летней женщины вышли 7 июля. Ее нашли в 700 км от Красноярска, в Новосибирске. Расскажем, что могло произойти с девочкой и почему ее мать покинула регион.

Мать погибшей в Ачинске девочки нашли: что известно о ней на 8 июля 2026

Напомним, что 27 июня мать с дочерью ушли из дома на улице Красной Звезды в Ачинске. Позже Екатерину зафиксировали камеры видеонаблюдения на улице Норильской в Красноярске. Она была одна, без дочери. Их продолжали искать и 5 июля волонтеры наткнулись на тело ребенка: девочка лежала у железнодорожных путей в Ачинске. Специалисты предполагают, что она скончалась еще 27-28 июня. То есть, вероятно, что женщина приехала в Красноярск, когда та уже была мертва. Как удалось узнать «КП-Красноярск», возможная причина смерти ребенка – удушение.

Первым тревогу после пропажи супруги и дочери забил муж. Мужчина говорил, что Екатерина и раньше могла пропадать. Правда, погуляет, да придет. Знакомые семьи рассказывали, что еще в школе за ней замечали странное поведение. В СК подтвердили: женщина страдала психическим заболеванием, склонна к бродяжничеству. При этом семья на учете не стояла.

Екатерину нашли в Новосибирске. Фото: краевой СК

Неужели это сделала Екатерина? Пока на этот вопрос нет ответа. Вечером 8 июля ее доставят в Красноярск и допросят. На данный момент мать погибшей в Ачинске девочки остается свидетелем.

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