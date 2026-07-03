Фото: МВД

В Кызыле, столице Республики Тыва, уже второй день идут масштабные поиски двух загадочно пропавших девочек — в мероприятиях участвуют спасатели, родственники школьниц, полицейские, следователи и просто неравнодушные жители региона. В воздух поднимаются дроны, на дно Енисея погружаются водолазы.

Накануне один из поисков сделал страшную находку: маленький детский сандалик...

Рассказываем, что известно о пропаже двух 12-летних девочек в Туве на 3 июля 2026 года.

В Кызыле пропали две школьницы, что известно на 3 июля: версии, фото

Напомним, что вечером 1 июля две 12-летние подруги (ранее сообщалось, что им по 13 лет) вышли из домов на улицах Буренская и Листвянка погулять. С тех пор о них ничего не известно. Сначала родители самостоятельно пытались найти детей, но не смогли.

По предварительной версии МВД, подруги могли находиться на берегу Енисея в районе дома на Колхозной, 28. Скорее всего, они хотели искупаться в реке (в республике стоит 30-градусная жара).

– То есть девочки были в одежде и обуви, вещи на берегу не оставляли, только телефоны. Может, действительно, играли, брызгались, – предполагает источник «КП-Красноярск».

При этом в месте, где пропали девочки, обычно не купаются – там слишком большие камни.

– А рядом по Енисею есть хорошее место: небольшой пляжик. Дети, подростки чаще отдыхают там, – добавил наш собеседник.

После исчезновения девочек Следственный комитет завел уголовное дело. Также проверку начала прокуратура.

Фото: МВД

Поиск двух пропавших девочек в Туве: найденные телефоны и обувь исчезнувших детей

Всего в поисковых мероприятиях задействованы около 140 человек и примерно 40 единиц техники, в том числе восемь плавательных средств и два беспилотника. В мероприятиях участвуют и простые жители Кызыла — некоторые из них предложили волонтерам свои катера и другую технику.

Всего поисковики обследовали около 40 километров прибрежной зоны и береговой линии. Пока девочек найти не удалось.

Следственный комитет подтвердил, что на берегу протоки реки Енисей удалось обнаружить принадлежащие школьницам мобильные телефоны. В 300-400 метрах от этого места в воде нашли обувь одной из девочек (сандали опознали родители).

Сотрудники правоохранительных органов прорабатывают все версии исчезновения подруг.

Если вы видели пропавших, сообщите об этом в полицию по номерам: 8 (39422) 9-36-01, 8 (39422) 9-36-02 и 8-929-381-00-01.

Видео поисков пропавших девочек в Кызыле