В Туве толпа людей ночью пришла громить подозрительный дом. Фото: "108 канал"

Две девочки, подружки Амина и Айлана пропали 1 июля в Кызыле. Они вышли около 17 – 18 часов из дома. Живут неподалеку друг от друга, на восточной стороне города, в частном секторе. Направились в сторону реки Енисея. Там есть протока, где местные часто купаются, небольшой пляж. Подрушки решили освежиться. И не вернулись.

Огромный поисковый отряд

Когда по тревоге были подняты экстренные службы и полиция, а также добровольцы, стало понятно, что на пляже их не было. Но что это? На каменистом берегу, в месте, где купаться никому в голову не придет, нашли телефоны подруг. Причем гаджеты лежали так, будто их бережно оставили на камнях, а не бросили.

Буквально в 300-400 метрах от них в воде обнаружили сандалию одной из девочек, родители его сразу опознали. И больше ни одного личного предмета.

Прошло пять дней, а поиски не продвинулись. Столько усилий тратится – волонтеры, сотрудники силовых ведомств, спасатели, родственники. 5 июля этот огромный поисковый отряд составил уже более семисот человек. Пока одни прочесывают береговую линию Енисея по суше и с воды, другие добровольцы подвозят воду, еду, ГСМ. Задействованы беспилотники, кинологи с собаками. В этой команде нет никого равнодушного.

Айлана и Амина. Фото: соцсети

Следственный комитет сразу же завел уголовное дело. Рассматриваются разные версии, одна из них – что дети утонули.

И вот 5 июля нашли пару тапок, которые принадлежат другой девочке (и тоже опознаны родителями). Но где?! На берегу, в метре от кромки воды – за много километров от первой обувки. Между поселками Сукпак и Усть-Элегест. А это совсем противоположная окраина Кызыла.

И рядом с ними пустые бутылки из-под пива. Это может о чем-то говорить? Или бутылки никак не связаны с кроксами?

Штурм особняка

Изнуряющая духота (в столице Тувы сейчас +30), неизвестность, родители в отчаянии. И кто-то из них обратился к ясновидящей… Жители республики часто прибегают к услугам медиумов, это их культура, традиции.

Что там наговорила ясновидящая родным Айланы и Амины, остается только догадываться. Но, судя по тому, как дальше развивались события, гражданка назвала конкретный адрес: дом на улице Колхозной. Это в том же районе, недалеко от места жительства девочек. Будто бы подружек держат именно в этом доме.

Место пропажи Айланы и Амины. Фото: СК

Что интересно, родственники ведь поначалу не признавались, кто им сделал такую наводку, молчали. Собрались и, сотрясая кулаками воздух, выкрикивая угрозы, двинулись к этому самому дому около полуночи с 5 на 6 июля.

К ним стали присоединяться соседи, знакомые, съезжались с других районов Кызыла – и вот уже не просто группа, а целая большая толпа с криками окружила особняк. Десятки, может и сотни человек. Колотились в металлические наглухо закрытие ворота. Пытались забраться на забор. Но к ним никто не выходил, а окна были темные.

Ситуация накалялась, люди готовы были пойти на штурм. Первым сотрудникам полиции, которые приехали на вызов, с трудом удавалось сдерживать возмущенный натиск. Появились представители Следственного комитета, ждали сотрудников СОБРа, а также министра МВД республики.

Эту обувь нашли в нескольких километрах от места пропажи девочек. Фото: соцсети

Ложный след

Журналисты «108 канала» также оказались на месте и вели трансляцию через канал в Мах. Передавали с места события: «Правоохранительные органы республики пока не подтверждают сведения о том, что пропавшие девочки находятся в данном доме. Источник информации также неизвестен. Родные пропавших девочек пока не раскрывают свои источники. В данный момент ситуация критическая, эмоции людей зашкаливают. Это и понятно, ведь пропали дети!»

Из толпы крики: «Совести у вас нет». С улицы в дом полетели камни, послышался звон стекла. Пострадал один из полицейских, ему попали в голову.

Около 00:30 приехал министр МВД Тувы Юрий Завьялов. И да, ему удалось погасить народный гнев, разрядить обстановку: он уверил, что данный дом не имеет отношения к пропаже девочек. Попросил разойтись, а с утра присоединиться к поискам. Добавил, что пока местонахождение Айланы и Амины не будет установлено, поисковые работы не прекратятся.

Один из шести понятых, которых запустили в дом для осмотра, рассказал: внутри работают криминалисты, кинологи с собаками. Проверяют каждый квадрат, каждый диван, каждый холодильник, смотрят подвал, вентиляционные трубы. В том числе с помощью спецоборудования, ультрафиолетового датчика. В этом доме больше двухсот квадратных метров площади, так что работы у криминалистов много.

Видимо, только после этого родственники признались, что наводку им подкинула ясновидящая. Только зачем солгала?!

Благодарим коллег «108 канала» за трансляцию с места события.

«КП» - Красноярск следит за развитием событий.