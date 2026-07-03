Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

4 июля Красноярск отмечает День работников морского и речного флота. Днем в городе прошло уже традиционное, но от этого не менее зрелищное мероприятие — парад судов. В акватории Енисея выстроились теплоходы под яркими флагами. В 2026 году праздник прошел в новом месте — на набережной Кировского района в сквере «Энтузиастов».

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Выбор этой локации объясняют тем, что пространство расположено между судоремонтным центром и речным портом.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня к воде потянулись сотни людей — в краевом центре держится 30-градусная жара. И освежились, и на корабли посмотрели.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

На набережной стояли погрузочные машины, работали несколько площадок для детей и взрослых. Концерт открыл духовой оркестр, а продолжился он выступлениями вокалистов и творческих коллективов нашего города.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Кстати, в 2026 году Енисейскому речному пароходству исполняется 95 лет. 5 февраля 1931 года постановлением правительства СССР было создано 15 речных пароходств, в числе которых и Енисейское.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

День работников морского и речного флота отмечается с 1981 года. Праздник приходится на первое воскресенье июля.