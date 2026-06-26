Бережливое производство

В октябре 2025 года на АО «Птицефабрика Бархатовская» запустили проект «Повышение технологической эффективности производства яйца». Фото: Мария ЛЕНЦ

Новые возможности для развития

Красноярский край – активный участник федерального проекта «Производительность труда» (входит в состав нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»). Программа охватывает такие ключевые отрасли, как промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, логистика, туризм и ресурсоснабжающие организации.

- Применение инструментов бережливого производства на предприятиях – тема не новая, давно известная. Но сейчас направление повышения производительности труда обрело новый виток развития, - говорит Сергей Шекк, заместитель министра сельского хозяйства региона. - Это касается и отрасли сельского хозяйства, и других отраслей экономики. Но с учетом задач, поставленных правительством Российской Федерации, а также поручений губернатора Красноярского края, в этом году мы, скажем так, реализуем еще один подход, более детальный, более высокий, как раз к внедрению инструментов производительности труда. Планирование производства и снижение затрат с одновременным развитием производительности труда - это перспективное направление, в том числе и в сельском хозяйстве.

Сергей Шекк. Фото: krasagro.ru

На территории края проект «Производительность труда» реализуется с 2019 года. Участниками стали уже 152 предприятия. Из них более 20 сельхозпредприятий внедрили программы бережливого производства. Это ООО «Дары Малиновки», OOO «Ярск», ООО «Зернопродукт», ООО «Ярхлеб», ООО «Вербицкие», АО «Птицефабрика Бархатовская» и многие другие. Основные эффекты участия в программе – снижение производственных запасов, увеличение выработки, снижение потерь.

С 2026 года с учетом приоритетных направлений развития отрасли изменились условия предоставления господдержки по ряду направлений. Если предприятие является участником проекта по повышению производительности труда, то при расчете субсидии на приобретение техники и оборудования применяется повышающий коэффициент. На эту поддержку могут претендовать также организации, которые экспортируют продукцию. Кроме того, для таких предприятий предельный лимит на одного получателя увеличился с 20 млн до 30 млн рублей.

КОНКРЕТНО

Для предприятий региона предусмотрено два основных формата участия в зависимости от их масштаба:

- Федеральный проект ориентирован на компании с выручкой от 400 млн рублей в год. Срок реализации программы составляет 3 года.

- Ведомственный проект разработан для малых предприятий с выручкой от 90 до 400 млн рублей в год. Программа рассчитана на 1 год. Общими критериями для всех участников являются юридическая стабильность и малая доля налоговых резидентов иностранных государств в структуре собственности.

Получить все необходимые консультации можно в центре «Мой бизнес» по телефону 8-800-234-0-124. Подать заявку на участие в проекте предприниматели могут на сайте rck.mb24.ru.

Центры компетенций

В январе 2026 года стартовал проект «Бережливый регион». Это стратегическая инициатива, направленная на внедрение принципов бережливого производства в повседневную деятельность отраслевых предприятий и учреждений. Ключевым элементом этой системы станет сеть отраслевых центров компетенций (ОЦК), которые будут сформированы в каждом краевом органе исполнительной власти. Центры выступят катализаторами изменений, отвечающими за разработку, внедрение и масштабирование бережливых методик в своем ведомстве.

- В крае действует Региональный центр, но в последнее время растет поток предприятий, желающих участвовать в проекте «Производительность труда». Поэтому на базе министерства создана рабочая группа, в которую вошли специалисты профильных отделов, - сообщил Сергей Шекк. – Мы проходим обучение методикам бережливого производства. В перспективе на базе министерства создадим отраслевой центр компетенции, который и будет внедрять элементы бережливого производства в агропромышленный комплекс края.

Опыт реализации

В октябре 2025 года на АО «Птицефабрика Бархатовская» запустили проект «Повышение технологической эффективности производства яйца». Пилотным потоком для внедрения инструментов бережливого производства выбрали повышение технологической эффективности яйца. Рабочая группа предприятия вместе с экспертами РЦК проанализировала состояние потока, выявила «узкие места», где происходят основные потери, разработала план мероприятий по решению выявленных проблем и приступила к их устранению. В течение шести месяцев специалистам удалось организовать удобные рабочие места с помощью системы 5С, внедрить стандарты операционных процедур, выровнять загрузку персонала, сократить расстояние перемещений контейнеров с яйцом между участками и избыточные перемещения операторов, внедрить производственный анализ, сократить избыточную обработку на участке сборки.

Фото Марии ЛЕНЦ

- Хочу выразить благодарность нашему коллективу за участие в этом проекте. Безусловно, для предприятия важен экономический эффект от реализации мероприятий, но за эти 6 месяцев произошла еще более важная вещь: сплочение нашей команды, - отметила директор фабрики Ульяна Кузнецова. - Рада, что мы сумели побороть внутренне сопротивление и завершили первый этап федерального проекта со значимыми результатами. Впереди – 2,5 года продолжения проектной деятельности, и я желаю нам всем успеха в этой работе.

Экономический эффект составил 8,176 тыс.руб. в пересчете на год! И это без каких-либо затрат и инвестиций. Сейчас на фабрике продолжают тиражировать полученный опыт на других подразделениях.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим Решетников, министр экономического развития РФ:

- Задача внедрения бережливых проектов – привнести технологическую культуру, как правильно выстраивать процессы, как добиваться технологий постоянных улучшений. Всего того, что является основой конкурентоспособности. В результате – это инвестиции в производственную культуру всей нашей экономики, и надо отдать должное, что российский АПК стал отраслью, которая не только кормит, но и зарабатывает.

Подготовила Полина КУЗНЕЦОВА