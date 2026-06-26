Дмитрий Воропаев: Сибиряки-аграрии – люди с сильным характером

Фото Дианы ИВАНОВОЙ

- Дмитрий Владимирович, начнем с самого главного, сезонного вопроса. Посевная в крае завершилась. Bce ли успели посеять, выполнили намеченные планы? Как в целом проходила посевная?

- Да, уже можно официально сказать - посевная в крае завершена. Но итоговые статистические данные по посевной кампании будут позже, в июле текущего года. В целом посевная прошла без срывов, хотя и с рядом сложностей, связанных с погодными условиями. Затяжная весна, дожди и снегопады в конце апреля замедлили начало работ и повлияли на темпы сева. Аграрии использовали каждое погодное окно для сева, работали в любое время суток. Но мы готовы к таким сложностям - край был полностью обеспечен семенами зерновых, зернобобовых, сои, рапса, картофеля и овощей. Дефицита запчастей, расходных материалов, ГСМ не было. Этап посевной пройден, работа продолжается, южные территории уже приступили к заготовке кормов. Уверен, вместе мы справимся. Сибиряки, а особенно аграрии, - люди с сильным характером, упорством и опытом!

Дмитрий Воропаев. Фото: krasagro.ru

- Это ваше первое интервью для журнала «Земля и люди на Енисее» в ранге министра. Думали, что когда-нибудь станете министром сельского хозяйства? Отрасль одна из самых важных и сложных. He страшно было браться за это?

- Сельское хозяйство действительно сложная отрасль, но очень интересная. Она затрагивает не только производство, но и в целом благополучие сельских территорий. Это колоссальная ответственность. Поэтому работу в этой должности воспринимаю как личный вызов. Мне уже удалось посетить многие хозяйства, предприятия пищевой перерабатывающей промышленности, познакомиться с руководителями. Хочу сказать, что тяжелый труд и самоотдача, с которой работают наши сельхозтоваропроизводители, вызывает огромное уважение.

- Перейдем ближе к земле. Что сегодня представляет собой сельское хозяйство края: растениеводство, животноводство? Какие изменения произошли за последнее время? Как развиваются эти направления?

- За последние годы в отрасли произошли существенные изменения - внедрение новых технологий, модернизация производства, применение новейших разработок и в растениеводстве, и в животноводстве. Красноярский край - зернопроизводящий регион. За период 2021-2025 годов мы ежегодно занимаем лидерские позиции по урожайности зерновых и зернобобовых культур среди субъектов СФО.

Лучший показатель, который стал историческим рекордом, достигнут в 2025 году: с гектара было собрано в весе после доработки 30,6 центнера зерна. По производству рапса у нас второе место среди регионов Российской Федерации. В хозяйствах всех категорий произведено 511,3 тыс. тонн рапса, или 128,6% к урожаю 2024 года (397,7 тыс. тонн). Урожайность рапса в прошлом году в вece после доработки составила 16,5 ц/га. Для сравнения - в 2024 году было 13,8 ц/га. Пo посевным площадям и производству картофеля в хозяйствах всех категорий край уверенно сохраняет лидерство среди субъектов СФО, в 2025 году посевная площадь составила 28,2 тыс. гa, накопано более полумиллиона тонн. Мы можем гордиться не только блестящей для Сибири урожайностью зерновых. Ho и, например, хорошими надоями. 1350 тонн - ежедневный суточный надой. Переводя на одну корову - это больше 23 литров... Мы с вами говорим языком цифр, а за ними - конкретные дела и достижения наших хозяйств. Без них, без преданности людей своей работе таких показателей бы не было. Конечно, в рамках интервью не расскажешь обо всех предприятиях. Нам есть кем гордиться: это и хозяйство Натальи Зубаревой в Шушенском округе, Максима Тихоненко в Абанском округе, сельхозпредприятия «Искра», «Солгон», ЗАО «Назаровское», «Березовское», «Искра Ленина»... Многие предприятия перешли на беспривязное содержание коров с использованием современного доильного оборудования - простые и роботизированные карусели, современная система регулирования микроклимата в помещениях, навозоудаления, поения и т.д. В секторе животноводства наращивают мощности по производству мяса птицы АО «ЕнисейАгроСоюз» и AO «Шушенская птицефабрика».

Фото Марии ЛЕНЦ

- Нельзя не поговорить o нашей перерабатывающей промышленности. Признаюсь, красноярские пряники с начинкой из черемухи и конфеты «Саянские» я отправляю в подарок родственникам в Санкт-Петербург. И просят еще! Какую продукцию производят сельхозтоваропроизводители? Пользуются ли успехом наши продукты за пределами края?

- Пищевую продукцию - молочную, мясную, масложировую, рыбную, кондитерскую - у нас производят 510 организаций и 822 индивидуальных предпринимателя. По итогам 2025 года доля краевой продукции в общих объемах производства в СФО составила: 20,1% изделий колбасных; 19,1% мяса и мясопродуктов; 16,7% молока жидкого обработанного; 15,5% хлеба и хлебобулочных изделий; 10,8% муки из зерновых культур; 8,6% мяса и субпродуктов домашней птицы; 7,6% масла рапсового и его фракции. Нашей продукции хватает не только жителям края, но и соседям. В прошлом году за пределы региона отгружено более 40 тыс. тонн муки, около 10 тыс. тонн молочной продукции, 29 тыс. тонн кондитерских изделий, около 7 тыс. тонн колбасных изделий, более 6,5 млн полулитров минеральной и питьевой воды, около 2,6 тыс. декалитров безалкогольных напитков. Основные покупатели - регионы Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

- А что больше всего нравится вам из нашего, сибирского?

- У нас действительно есть чем угостить гостей. Что касается моих предпочтений - люблю кедровый орех и продукцию с ним. Недавно вернулся из поездки в Беларусь, где на международной агропромышленной выставке «Белагро» удалось продегустировать разные виды продукции. По многим позициям - производству мясной продукции, сыра - мы не уступаем. Хочу отметить, что в следующий раз, если доведется поехать в Беларусь, в качестве гостинца смело можно везти колбасы наших краевых производителей. Это действительно достойное качество и вкус!

Продукция с кедровыми орехами - наш местный специалитет. Фото Марии ЛЕНЦ

- Сельский труд зависит от множества обстоятельств, причем таких, на которые человек повлиять не может. Поэтому для аграриев много значит господдержка. Каковы ее формы и масштабы сегодня? С какими вызовами сталкивается отрасль и что предпринимается, чтобы она оставалась сильной?

- Объем прямой поддержки краевого АПК в 2026 году в рамках мероприятий госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия составит 7,3 млрд рублей: средства краевого бюджета 6,6 млрд рублей, федерального - 685,5 млн рублей. АПК края сталкивается с рядом системных проблем. Это недостаточные темпы обновления основных производственных фондов, технологической модернизации и цифровизации в агропромышленном производстве. Существенно затрудняет развитие отрасли снижение доступности краткосрочного и инвестиционного кредитования. Еще одна проблема - удаленность края от основных точек реализации продукции, в том числе на экспорт, рост стоимости тарифов, цен на логистику, энергоносителей, упаковки, таможенных пошлин... Остро стоит вопрос обеспечения сельхозтоваропроизводителей ГСМ, цена на которые выросла более чем на треть по отношению к прошлому году. Единственным путем повышения эффективности в отрасли является снижение себестоимости и нивелирование погодных рисков. Поэтому цифровизация отрасли является неотъемлемой составляющей ее развития. Перечислю самые финансово емкие направления господдержки в 2026 году: стимулирование инвестиционной деятельности, кредитования, страхования; поддержка развития отраслей животноводства и растениеводства; поддержка малых форм хозяйствования; расходы социального характера - кадровое обеспечение, улучшение жилищных условий на сельских территориях, развитие садоводства.

- Любую отрасль сегодня нельзя представить без современных технологий. Как цифровизация помогает работникам сельского хозяйства?

- Цифровизация в сельском хозяйстве - это, прежде всего, новая система управления производством. Применение цифровых методов работы помогает руководителям хозяйств полностью контролировать бизнес, обеспечивает прозрачность затрат и ресурсов, выявляет проблемы. В растениеводстве это селекция, оптимальное распределение техники и орудий на полевых работах, грамотный учет топлива и сокращение затрат на семена, минеральные удобрения. Агрономам информационные системы подсказывают приоритеты и позволяют круглосуточно мониторить поля, освобождают от рутины. Также и в животноводстве цифровые решения позволяют оптимизировать производственные процессы, контролировать здоровье животных, управлять селекцией, кормлением и ветеринарным обслуживанием. Все это приводит к повышению производительности труда, экономической эффективности и качества продукции.

Учиться управлять агродронами можно с детства. Фото Дианы ИВАНОВОЙ

Для развития цифровизации в крае действует ряд мер поддержки. Аграрии могут получить компенсацию части затрат на приобретение программно-аппаратных комплексов сельхозназначения, в том числе БПЛА, включая дроны-коптеры. Также, что касается цифровизации, стоит сказать о дальнейшем развитии ГИС «Субсидия АПК24», разработанной и внедренной минсельхозом края в рамках федерального проекта «Государство для людей». Развитие сервиса планируется в направлении интеграции с производственными системами предприятий края и федеральными ГИС для снижения нагрузки на всех этапах предоставления отчетности и получения мер государственной поддержки, а также для создания общего «информационного поля».

- В последнее время мы часто говорим о нехватке кадров на селе. Как решается этот вопрос в крае?

- Кадровая потребность в АПК региона - 2,2 тысячи человек. Наиболее востребованы ветеринарные врачи, зоотехники, агрономы, инженеры. Ждут молодые кадры и в пищевой перерабатывающей промышленности - здесь нужны технологи, логисты, маркетологи. Определиться с будущим местом работы выпускникам помогает практика на предприятиях и встречи с работодателями. В крае действует региональный проект «Кадры в АПК» в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Агропредприятия могут получить компенсацию затрат по ученическим договорам и договорам о целевом обучении, на оплату практики и проживания студентов. Есть поддержка и для начинающих работников отрасли. Каждому выпускнику аграрного вуза или техникума, устроившемуся на предприятие в сельской местности, полагается миллион рублей подъемных. Аграриям, на работу к которым устраивается молодой специалист, возмещается 70% расходов на выплату повышенной зарплаты. Поддержка предоставляется в течение 5 лет. Поэтому молодежь может рассчитывать на зарплату не ниже, чем у опытных работников. Есть госпомощь нa улучшение жилищных условий для молодых семей и специалистов. Кадры в сельском хозяйстве нужны всегда. Сейчас отрасль нe тa, что была лет 30 назад, она развивается, становится более‚ технологичной, и, соответственно, работать в ней становится интереснее.

Подготовила Полина КУЗНЕЦОВА